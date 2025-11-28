MML asumirá operación vial desde el 2 de diciembre. Foto: GEC
MML asumirá operación vial desde el 2 de diciembre.
Redacción Gestión
El Concejo Metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó una Ordenanza que declara en situación de emergencia la Concesión Vías Nuevas de Lima, luego de que la empresa por falta de ingresos en medio de las prohibiciones para el cobro de peajes.

Durante la sustentación del proyecto, la regidora metropolitana Giuliana Calambrogio señaló que la comuna ha tomado previsiones para asegurar la continuidad de los servicios vinculados a la Panamericana Sur.

Esto incluye mantenimiento vial, seguridad, gestión del tránsito y soporte operativo en los accesos a los balnearios.

Según la funcionaria, la MML ejecutará el Plan Verano 2026, que contempla medidas especiales para la temporada alta y los feriados de Navidad y Año Nuevo, fechas en las que se incrementa el flujo vehicular hacia el sur de Lima.

Acciones legales y responsabilidades contractuales

Calambrogio precisó que la declaratoria de emergencia “no implica renunciar a las acciones legales” que la MML viene impulsando, a través de su Procuraduría, por el presunto incumplimiento contractual de la concesionaria.

El municipio mantiene procesos en curso contra Rutas de Lima por el retiro anticipado y por las obligaciones que consideran aún vigentes bajo el contrato de concesión.

Equipamiento municipal

El alcalde Renzo Reggiardo afirmó que el municipio ya tiene operativo el equipamiento necesario para aplicar el Plan Operativo de Emergencia, que incluye recursos para asegurar la transitabilidad, la atención de emergencias y la reducción de riesgos para los usuarios.

Según Reggiardo, las áreas técnicas de la MML tienen listo un esquema de intervención que permitirá asumir funciones que, hasta ahora, estaban bajo responsabilidad de la concesionaria.

