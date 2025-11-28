Kremlin. (Foto: AFP)
Kremlin. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El Kremlin afirmó este viernes haber recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos,

«Nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú», señaló en su rueda telefónica diaria el portavoz del Kremlin de Rusia, Dmitri Peskov.

LEA TAMBIÉN: Negociaciones entre Putin y Trump durarán al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin

Discreción

Peskov declaró que, de todos modos, Rusia

Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Steve Witkoff, el enviado del presidente de EE.UU., Donald Trump, y a quien el presidente ruso, Vladímir Putin, defendió ayer tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin.

«Les informaremos oportunamente», comunicó Peskov.

Poniendo en duda la legitimidad de Zelenski

Una vez más, el Kremlin aprovechó para poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, debido a que su mandato expiró en 2024 por la ley marcial y a la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra y ocupado por una potencia extranjera.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, tras las consultas con Ucrania sobre el plan de paz de Trump, en Ginebra. EFE/EPA/Martial Trezzini

Por ello, el Kremlin cuestiona el estado legal de un posible acuerdo con Ucrania, pero que «todo ello, incluidos los matices, se determinará durante las negociaciones».

Como explicó ayer Putin, a Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás.

TE PUEDE INTERESAR

Putin se mantiene firme en pedido de Rusia a Ucrania para cesar combates
Trump dice que acuerdo entre Ucrania y Rusia está “cerca” pero los europeos son cautelosos
“Ni ahora ni nunca”: Ucrania responde a nuevo plan de paz con Rusia, impulsado por EE.UU.
Ucrania, “lista” para trabajar con EE.UU. sobre plan para acabar la guerra con Rusia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.