¿Quién se hace cargo de la vía? El escenario legal si el concesionario abandona la operación.
Gerardo Rosales Diaz
Las declaraciones del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reavivaron el debate sobre el futuro de la concesión de la Vía de Evitamiento y la Panamericana Norte. El burgomaestre aseguró que desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) están dispuestos a asumir servicios como limpieza, seguridad, apoyo vial y ambulancias ante un eventual retiro de Rutas de Lima (RDL).

