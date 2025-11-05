El Poder Judicial puso fin a la controversia y ordenó a la empresa Rutas de Lima que de forma inmediata se desista a cobrar el peaje en las garitas de Villa el Salvador y Punta Negra, pese a que hay una apelación pendiente por resolver.

La decisión fue emitida por el Juzgado Constitucional de Lima Sur, a través de la resolución judicial N.º 19. Esto, tras acogerse una demanda de hábeas corpus presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar, que cuestionó la continuidad del cobro de peaje en el marco del contrato de concesión y sus efectos sobre el derecho al libre tránsito.

En la resolución, se señala que la apelación presentada por Rutas de Lima no suspende la ejecución de la resolución emitida el 13 de octubre, en la que ya se había declarado fundada en parte la demanda.

Por tanto, el juzgado ordenó que se ejecute de inmediato la suspensión del cobro de peajes en dichas garitas, sin perjuicio de que la impugnación continúe su trámite legal.

También se ordenó a la Secretaría del juzgado a conformar un incidente procesal para la ejecución de la sentencia, el cual ha sido derivado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, órgano competente por ser el juzgado de origen.

LAS POSICIONES DE RUTAS DE LIMA Y LA MML

El último domingo, Rutas de Lima reanudó el cobro de peaje en Villa y Punta Negra, tras argumentar que, conforme a ley, cuando una sentencia es apelada sus efectos se suspenden hasta que sea definitiva.

“Como fue informado previamente, luego de ser notificada con la referida arbitraria decisión judicial, Rutas de Lima procedió ese mismo día a suspender el cobro de peajes en todas las estaciones de peaje del tramo sur, en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios y mientras evaluaba sus opciones legales”, indicaron en su momento.

En tanto, la Municipalidad de Lima advirtió que la decisión de Rutas de Lima de retomar el cobro de peajes vulneraba derechos fundamentales.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, señalaron en su momento, tras precisar que ante este nuevo atropello procederán a interponer las acciones legales correspondientes.

LEA TAMBIÉN: Rutas de Lima retomará hoy cobro de peajes en la Panamericana Sur



