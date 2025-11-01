Rutas de Lima (RDL) informó que reiniciará el cobro de peaje en las unidades de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, luego de que la empresa presentara la apelación contra la sentencia que ordenaba detener dicho cobro.

Según indicó, la apelación suspende los efectos de la resolución judicial hasta que esta sea definitiva, en aplicación del artículo 22° del Código Procesal Constitucional.

La concesionaria explicó que, tras ser notificada con la decisión judicial -la cual calificó como “arbitraria”- había decidido suspender temporalmente el cobro en todas las estaciones del tramo sur.

La medida se tomó, según RDL, para resguardar la seguridad de trabajadores y usuarios mientras evaluaba sus alternativas legales.

Sin embargo, una vez interpuesta la apelación, los efectos de la sentencia quedan suspendidos, señala la concesionaria, por lo que el cobro se reanudará a partir de las 00:00 horas del domingo 2 de noviembre de 2025 en todas las unidades de peaje del tramo sur de la concesión.

Rutas de Lima también exhortó a las autoridades a “respetar sus derechos” y evitar acciones que puedan generar agitación social en la zona. La empresa expresó preocupación por la reciente presencia de autoridades y representantes políticos en diversas estaciones del tramo sur, señalando que existen antecedentes en los que la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades del Estado habrían promovido situaciones de tensión como parte de una “constante campaña de hostigamiento” contra la concesionaria y sus inversionistas.

Finalmente, RDL afirmó que ella y sus accionistas se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano mientras continúa el proceso judicial.