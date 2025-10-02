Cabinas de peaje cerradas de Rutas de Lima en la autopista Panamericana Sur en Lima, Perú, el 22 de junio de 2025.
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La concesión de Rutas de Lima (RdL), que administra diversos peajes en la capital, está en su momento más difícil. La empresa ya hizo pública su decisión de iniciar su liquidación, lo que anticipa su salida del Perú. ¿Qué sigue ahora? Gestión conversó con un representante de Brookfield, principal accionista de RdL y una de las firmas de gestión de activos más grandes del mundo, para saberlo.

