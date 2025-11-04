Rutas de Lima reanudó operaciones en los peajes de Villa y Punta Negra, trás haber apelado la sentencia en el poder judicial. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Rutas de Lima reanudó operaciones en los peajes de Villa y Punta Negra, trás haber apelado la sentencia en el poder judicial. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los fondos de pensiones peruanos están sufriendo un duro golpe tras el anuncio de la disolución de una filial de Brookfield Asset Management que opera las dos autopistas de peaje más transitadas del país, así lo hizo notar Bloomberg.

TE PUEDE INTERESAR

Rutas de Lima retomará hoy cobro de peajes en la Panamericana Sur
Suspenden cobro de peaje de Rutas de Lima: MML evalúa pedir la administración temporal de la vía
Rutas de Lima: “Estado peruano nos despoja del 100% de nuestros ingresos”
PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa El Salvador y Punta Negra
Rutas de Lima: López Aliaga pide a juzgados cortar peajes en el sur, ¿se caería concesión?
Defilippi sobre caso Rutas de Lima: “La empresa se va mañana, pero con una cuenta por cobrar”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.