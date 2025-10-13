Cuando anunciaron su liquidación, RdL precisó que, con la suspensión de Conchán y Chillón, ya tenían 26 casetas paralizadas, lo que les ha privado de recibir más del 60% de sus ingresos. (Foto: Andina).
Alessandro Azurín
Alessandro Azurín

Rafael López Aliaga dejará de ser alcalde de Lima para perseguir la presidencia del Perú, pero ello no significa que renuncie también a su enfrentamiento con Rutas de Lima (RdL). Así lo dejó claro durante su “Rendición de Cuentas 2025″, realizada el último domingo.

