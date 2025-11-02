Se alista una disputa legal entre las Rutas de Lima (RDL) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El último sábado, dicha empresa informó que, a partir de hoy, reiniciará el cobro de peaje en las unidades de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur. Esto, tras presentar la apelación contra la sentencia que ordenaba detener dicho cobro.

La respuesta desde la comuna metropolitana no se hizo esperar. A través de un comunicado, expresaron su rechazo a la intención de Rutas de Lima de retomar el cobro de los peajes en los lugares antes mencionados, pese a que existe un fallo judicial que ordena la suspensión de la tarifa.

Para la empresa, la apelación suspende los efectos de la resolución judicial hasta que esta sea definitiva, en aplicación del artículo 22° del Código Procesal Constitucional, no obstante, desde la MML recordaron que aún no ha sido admitido en el Poder Judicial.

Esta acción, según se señala en el comunicado, constituye un desconocimiento de un fallo judicial “que garantiza la libertad de tránsito de los ciudadanos”.

“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos fundamentales, Rutas de Lima persista en dichas acciones en lugar de corregirlas”, advirtieron.

Además, alertaron que “cualquier conflicto o conmoción violenta” que se produzca será de exclusiva responsabilidad de la empresa, por su “decisión de continuar afectando los derechos de la ciudadanía”.

COORDINACIÓN CON EL EJECUTIVO Y LA FUERZA PÚBLICA

Ante esta situación, la institución que lidera Renzo Reggiardo indicó que se ha coordinado con la Presidencia de la República para contar con el apoyo de la fuerza pública, a fin de mantener el orden y la seguridad “ante la irresponsable actuación de Rutas de Lima”.

“La MML es respetuosa de los fallos judiciales, así como de la inversión privada, justa y honesta; sin embargo, ante este nuevo atropello procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”, añadió el texto.

