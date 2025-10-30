Rafael López Aliaga se ubicó entre los cinco alcaldes mejores calificados de la región en setiembre; con el cambio de mando, Reggiardo se ubicó en el último lugar, de acuerdo con CB Consultora. Foto: Andina
Rafael López Aliaga se ubicó entre los cinco alcaldes mejores calificados de la región en setiembre; con el cambio de mando, Reggiardo se ubicó en el último lugar, de acuerdo con CB Consultora. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Renzo Reggiardo asumió la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el martes 21 de octubre de 2025, tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026. ¿Qué calificación tiene el nuevo burgomaestre?

Reggiardo se encuentra en el último lugar de la calificación sudamericana de alcaldes, elaborado por CB Consultora. La autoridad municipal de Lima apenas tiene un 14.2% de imagen positiva.

En tanto, el 15.8% de la opinión pública considera “muy mala” la imagen de Reggiardo y 33.7%, “mala”.

Completan la cola el alcalde de Asunción (Paraguay), Luis Bello (14.7%) e Iván Arias, alcalde de La Paz (Bolivia), con 18.5%.

LEA TAMBIÉN: Reniec publica padrón inicial para las Elecciones 2026, pero expone datos personales

En la otra cara de la moneda, los alcaldes con mayor valoración son Mario Bergara (Montevideo, Uruguay), con 55.2%; Carlos Galán (Bogotá, Colombia), 55.3% y Jorge Macri (Buenos Aires, Argentina), con 49.6%.

El 26.5% de los encuestados considera "mala" la imagen del presidente José Jerí Oré, y el 27.7%, "muy mala". Foto: Andina
El 26.5% de los encuestados considera "mala" la imagen del presidente José Jerí Oré, y el 27.7%, "muy mala". Foto: Andina

Respecto al presidente por sucesión constitucional, , ubicándolo en el bombo de mandatarios con peor calificación.

que han modificado sustancialmente la composición del equipo de gobierno”, indicaron desde CB Consultora.

LEA TAMBIÉN: Javier Milei no viene a CADE 2025: ¿Por qué canceló su participación?

Tras Jerí Oré, se encuentran Nicolás Maduro (Venezuela), con una validación del 19.1% y Luis Arce (Bolivia), con 19.3%.

El mandatario con la mejor nota en Sudamérica es Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 48.8% de aprobación; seguido por Javier Milei (Argentina), con 45.9% y Yamandú Orsi (Uruguay), con 45.5%.

TE PUEDE INTERESAR

Ranking de universidades nacionales en Perú: estas son las que más invirtieron en sus obras
Cuatro universidades peruanas entre las 100 mejores de Latinoamérica, según ranking
Merco Empresas 2025: las 31 compañías que ingresaron al ranking 200
Las 10 mejores universidades públicas y privadas del Perú, según ranking

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.