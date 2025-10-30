Renzo Reggiardo asumió la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) el martes 21 de octubre de 2025, tras la renuncia de Rafael López Aliaga, quien dejó el cargo para postular a la Presidencia en las elecciones generales de 2026. ¿Qué calificación tiene el nuevo burgomaestre?

Reggiardo se encuentra en el último lugar de la calificación sudamericana de alcaldes, elaborado por CB Consultora. La autoridad municipal de Lima apenas tiene un 14.2% de imagen positiva.

En tanto, el 15.8% de la opinión pública considera “muy mala” la imagen de Reggiardo y 33.7%, “mala”. Su antecesor, Rafael López Aliaga, apareció en el quinto lugar en setiembre de este año, con una validación de 41.7%.

Completan la cola el alcalde de Asunción (Paraguay), Luis Bello (14.7%) e Iván Arias, alcalde de La Paz (Bolivia), con 18.5%.

En la otra cara de la moneda, los alcaldes con mayor valoración son Mario Bergara (Montevideo, Uruguay), con 55.2%; Carlos Galán (Bogotá, Colombia), 55.3% y Jorge Macri (Buenos Aires, Argentina), con 49.6%.

El 26.5% de los encuestados considera "mala" la imagen del presidente José Jerí Oré, y el 27.7%, "muy mala". Foto: Andina

Respecto al presidente por sucesión constitucional, José Jerí Oré, CB Consultora Opinión Pública reveló que este tiene una aprobación del 29.6% y una desaprobación del 54.2%, ubicándolo en el bombo de mandatarios con peor calificación.

“El gabinete peruano atraviesa un periodo de profundos cambios institucionales, con recientes designaciones y rotaciones ministeriales que han modificado sustancialmente la composición del equipo de gobierno”, indicaron desde CB Consultora.

Tras Jerí Oré, se encuentran Nicolás Maduro (Venezuela), con una validación del 19.1% y Luis Arce (Bolivia), con 19.3%.

El mandatario con la mejor nota en Sudamérica es Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), con 48.8% de aprobación; seguido por Javier Milei (Argentina), con 45.9% y Yamandú Orsi (Uruguay), con 45.5%.