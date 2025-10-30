El expresidente Francisco Sagasti arremetió contra el actual mandatario por sucesión constitucional, José Jerí Oré, y señaló que hasta el momento no hay avances concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana ni el control político - fiscal.

En diálogo con Canal N, Sagasti recordó que la administración Jerí “tiene dos grandes frentes”, que son garantizar elecciones limpias y combatir la delincuencia. “Hasta ahora no hay acciones visibles en esas direcciones”, dijo.

Según Francisco Sagasti, hasta el momento se ven “señales de comunicación en los medios (por parte de Jerí Oré), redes sociales y apareciendo en lugares”, mas a 19 días en el cargo, no aprecia medidas “en dirección que la mayoría de la ciudadanía espera con respecto a la inseguridad”.

Asimismo, advirtió que no se pone un alto a la farra fiscal del Congreso —advertida por el Consejo Fiscal—.

El expresidente peruano Francisco Sagasti (2020–2021) ya había anticipado que no iba a ser candidato en las elecciones de 2026. EFE/ Paolo Aguilar

A su criterio, más allá de una reunión con funcionarios como Julio Velarde, José Jerí y el Ejecutivo deben derogar las normas que son consideradas perjudiciales para el erario público.

“Si quiere mantener la estabilidad económica, evitar la farra fiscal, no basta tener una conversación con Julio Velarde y la nueva ministra (de Economía). Eso es una cosa de cortesía, es un excelente gesto, pero hay que proponer la derogatoria de muchas de las leyes que están causando esta farra fiscal (...) No basta con decirlo, hay que hacerlo“, manifestó.

Sagasti, ¿participará en las elecciones del 2026?

El expresidente Francisco Sagasti reiteró que no será candidato presidencial por el Partido Morado para las elecciones generales del 2026, y ya desde hace un par de años manifestó esa voluntad.

“Anuncié hace dos años que no iba a ser candidato y yo cumplo mi palabra”, acotó.