El presidente de la República, José Jerí , sostuvo hoy una reunión de trabajo con diversos gremios empresariales, con el propósito de impulsar la eliminación de barreras burocráticas y, de esta manera, fortalecer el clima de negocios y promover un mayor flujo de inversión privada en el país.

Durante el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el jefe de Estado sostuvo que esta será la primera de una serie de reuniones que sostendrá, junto a su equipo técnico, con los gremios empresariales, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en la reducción de trabas burocráticas.

El tema central de esta primera reunión fue la mejora de la normativa municipal, con el propósito de optimizar los procesos de fiscalización en los centros comerciales y así facilitar el desarrollo de las actividades económicas formales.

En dicho encuentro participaron representantes de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), la Cámara Ferretera del Perú, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI),

Así también, la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), y el gremio Mypes Unidas del Perú.

Además, voceros de la Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza (APEB), la Asociación Peruana de Empresarios de Gamarra, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, la Asociación de Panaderías y Pastelerías (ASPAN), la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, entre otros.