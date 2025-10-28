El presidente de la República, José Jerí, descartó este martes que el Gobierno tenga previsto aplicar un toque de queda en el marco del actual Estado de Emergencia.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario señaló que la decisión responde al trabajo de campo realizado por su gestión y a la atención de las recomendaciones y críticas que ha recibido sobre el diseño de la medida vigente.

“Producto del trabajo de campo diario, y siempre escuchando las recomendaciones y críticas al diseño de nuestro actual Estado de Emergencia, no se está contemplando aplicar el toque de queda. Una vez aprobadas las mejoras en la semana, daremos el reporte oficial de avances”, escribió Jerí.

El jefe de Estado adelantó además que el Ejecutivo presentará un reporte oficial de avances una vez que se aprueben las modificaciones al plan de emergencia durante la semana.

El Gobierno mantiene el Estado de Emergencia en diversas regiones del país ante el incremento de hechos delictivos y problemas de seguridad ciudadana, aunque las medidas específicas están siendo evaluadas por el Consejo de Ministros y las autoridades regionales.

Con esta decisión, Jerí estaría dejando en claro que las restricciones a la libertad de tránsito no forman parte, por el momento, de las acciones previstas por el Ejecutivo.