José Jerí se reunió con el presidente del BCRP, Julio Velarde. Foto: Presidencia del Perú.
, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para coordinar acciones para fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país.

Mediante sus redes sociales, , el cual también tuvo como objetivo fortalecer la confianza en el país como destino de inversión, según indicó.

“Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo”, indicó el jefe de Estado.

Jerí, en la reunión, indicó que antes de fin de año se implementarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal para cumplir con las metas fiscales, resaltando la responsabilidad con la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Asimismo, el presidente de la República anunció que se trabajará una agenda en conjunto a la SUNAT para combatir la evasión, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad fiscal.

“Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido”, concluyó.

