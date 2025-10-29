El presidente José Jerí se reunió con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, para coordinar acciones para fortalecer la estabilidad económica y monetaria del país.
Mediante sus redes sociales, la presidencia de la República dio a conocer este encuentro, el cual también tuvo como objetivo fortalecer la confianza en el país como destino de inversión, según indicó.
“Estamos convencidos de que el Perú debe preservar su institucionalidad, con reglas claras, instituciones sólidas y visión de largo plazo”, indicó el jefe de Estado.
LEA TAMBIÉN: Gasto del Estado aún supera sus ingresos: Déficit fiscal se mantiene en 2.4% del PBI
Jerí, en la reunión, indicó que antes de fin de año se implementarán medidas de eficiencia y disciplina fiscal para cumplir con las metas fiscales, resaltando la responsabilidad con la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Asimismo, el presidente de la República anunció que se trabajará una agenda en conjunto a la SUNAT para combatir la evasión, ampliar la base tributaria y fortalecer la equidad fiscal.
LEA TAMBIÉN: Perú crece hoy casi 9% menos que lo previsto antes de la pandemia: la urgencia de 5 reformas
“Nuestro objetivo es claro: garantizar la estabilidad, promover la inversión y asegurar un crecimiento sostenido”, concluyó.