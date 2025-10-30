Susy Díaz rechazó invitación para postular al Congreso en 2026. Foto: Facebook Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú.
de la República para las Elecciones Generales 2026.

Mediante redes sociales, al Congreso.

“Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Cabe recordar que Susy Díaz fue anunciada el último domingo como precandidata al Congreso para las próximas elecciones, en una publicación en redes sociales.

. Juntos somos fuertes. Un solo corazón”, se lee en el post subido por Patricia Li, presidenta de Somos Perú.

Sin embargo, Susy Díaz ya ha tenido participación en política. Ella fue elegida congresista y ejerció dicho cargo entre los años 1995 y 2000 tras haber postulado por el Movimiento Independiente Agrario (MIA).

Durante su periodo parlamentario, Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron finalmente aprobados.

Susy Díaz, en redes sociales, agradeció a la presidenta del partido, Patricia Li, por considerarla como precandidata al Congreso. Foto: Facebook Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú.
