Susana Díaz, más conocida como Susy Díaz, anunció que no aceptará la invitación que le realizó el partido Somos Perú para postular a la Cámara de Diputados del Congreso de la República para las Elecciones Generales 2026.

Mediante redes sociales, Susy Díaz agradeció a la presidenta del partido, Patricia Li, por considerarla como precandidata al Congreso.

“Agradezco a la presidenta Paty Li del partido Somos Perú por la invitación de volver a la política, pero por temas personales no voy a poder aceptar, espero me comprendan”, señaló.

Cabe recordar que Susy Díaz fue anunciada el último domingo como precandidata al Congreso para las próximas elecciones, en una publicación en redes sociales.

“Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes. Un solo corazón”, se lee en el post subido por Patricia Li, presidenta de Somos Perú.

Sin embargo, Susy Díaz ya ha tenido participación en política. Ella fue elegida congresista y ejerció dicho cargo entre los años 1995 y 2000 tras haber postulado por el Movimiento Independiente Agrario (MIA).

Durante su periodo parlamentario, Susy Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron finalmente aprobados.