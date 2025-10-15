George Forsyth volverá a ser candidato presidencial. (Foto: GEC)
George Forsyth volverá a ser candidato presidencial. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El vocero Somos Perú, Uvaldo Pizarro, anunció que

, pero al no renunciar a sus cargos, el partido eligió a Forsyth como principal apuesta.​

“Al final se ha consensuado que si Jorge Pérez renunciaba probablemente hubiera sido nuestro candidato presidencial. Pasó este hito del JNE, y al no haberlo hecho, consecuentemente el señor Forsyth es nuestro candidato”, precisó para RPP TV.

LEA TAMBIÉN: César Acuña anunció que postulará a la presidencia del Perú en las elecciones 2026

Pizarro también explicó que Forsyth es el “candidato natural” porque está afiliado al partido, lo que es requisito indispensable.

“Nuestro candidato es George Forsyth. Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales, no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Rafael López Aliaga presentó su renuncia y Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima

Sin embargo, renunció en 2020 para postular en las elecciones presidenciales del 2021 con el partido Victoria Nacional.

y, por tanto, Victoria Nacional fue disuelto al no superar la valla electoral.

Forsyth renunció en 2020 a la alcaldía de La Victoria para postular a las elecciones presidenciales del 2021 con el partido Victoria Nacional, donde quedó en octavo lugar. (Foto: Andina)
Forsyth renunció en 2020 a la alcaldía de La Victoria para postular a las elecciones presidenciales del 2021 con el partido Victoria Nacional, donde quedó en octavo lugar. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Delia Espinoza sostiene que a su regreso “reordenará la casa”
Velásquez Quesquén: En el Congreso “no han querido dejar el poder y han puesto a Jerí”
Se enciende la campaña electoral: López Aliaga y Luna Gálvez se lanzan acusaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.