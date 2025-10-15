El vocero Somos Perú, Uvaldo Pizarro, anunció que George Forsyth será el candidato presidencial del partido en las elecciones generales del 2026.

Pizarro señaló que Werner Salcedo y Jorge Pérez, gobernadores de Cusco y Lambayeque respectivamente, fueron considerados como posibles candidatos, pero al no renunciar a sus cargos, el partido eligió a Forsyth como principal apuesta.​

“Al final se ha consensuado que si Jorge Pérez renunciaba probablemente hubiera sido nuestro candidato presidencial. Pasó este hito del JNE, y al no haberlo hecho, consecuentemente el señor Forsyth es nuestro candidato”, precisó para RPP TV.

Pizarro también explicó que Forsyth es el “candidato natural” porque está afiliado al partido, lo que es requisito indispensable.

“Nuestro candidato es George Forsyth. Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales, no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth”, indicó.

Cabe recordar que Forsyth ganó las elecciones municipales y fue alcalde de La Victoria en 2018 con Somos Perú. Sin embargo, renunció en 2020 para postular en las elecciones presidenciales del 2021 con el partido Victoria Nacional.

En dicha contienda electoral quedó en octavo lugar y, por tanto, Victoria Nacional fue disuelto al no superar la valla electoral.