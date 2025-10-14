El excongresista y precandidato presidencial del Partido Aprista Peruano (Apra), Javier Velásquez Quesquén, cuestionó la reciente asunción de José Jerí como jefe de Estado, tras la vacancia de Dina Boluarte, al considerar que el actual escenario político representa la continuidad del control del Congreso sobre el Ejecutivo.

“El día que vacaron a la señora Dina Boluarte no ha sido una alegría para el país, ha sido la confirmación de que los que perdieron las elecciones y están en el Congreso entran a una segunda temporada . No han querido dejar el poder y han puesto ahí a su vocero, al señor Jerí ”, afirmó en elprograma Cuentas Claras de Canal N.

Velásquez Quesquén señaló que, a su juicio, el nuevo gobierno carece de legitimidad política y que los partidos que respaldaron a Boluarte, como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, buscan mantener el control del aparato estatal de cara a las elecciones generales del 2026.

“¿Qué quieren? Los presupuestos públicos para la campaña. Han dejado operadores contratados, nombrados hasta en el Congreso (...) La política no solamente son actos, también son gestos”, agregó.

El dirigente aprista también emplazó a su partido a marcar una posición clara ante el nuevo escenario político. “El Apra no puede participar de este festín macabro. Ningún aprista puede aceptar un cargo ministerial en este gobierno ”, subrayó.

Para Javier Velásquez Quesquén, José Jerí representa la continuidad del poder del Congreso sobre el Ejecutivo tras la salida de Dina Boluarte. Foto: Presidencia.

Consultado sobre las aspiraciones presidenciales de figuras como César Acuña y Rafael López Aliaga, Velásquez Quesquén señaló que ambos para lanzar sus campañas, “utilizan todo el aparato estatal”.

“El regalo que nos han dado ahora es que los señores más ricos del país, tanto Acuña como López Aliaga, dejan el juguete de la municipalidad para postular. Pero los peruanos no son tontos. Van a ser duramente castigados en las ánforas”, afirmó.

Sobre la situación del sistema de justicia, el exparlamentario consideró que la reciente decisión judicial que permitió el retorno de Delia Espinoza como fiscal de la Nación confirma una politización del Ministerio Público. “El Ministerio Público se ha convertido en un partido político. Si hubiera un liderazgo como el de Alan García, esto no pasaría. Hoy vivimos un caos político, no institucional, porque no hay conducción en el país”, remarcó.

Velásquez Quesquén concluyó que el nuevo gobierno enfrenta un escenario complejo y que su permanencia está marcada por el control de las bancadas que impulsaron la vacancia presidencial. “El presidente Jerí demuestra que tiene compromiso de ancha base pero con las once bancadas que están gobernando en el Congreso, no con el país”, sostuvo.