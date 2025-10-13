La salida de José Jerí para asumir la presidencia de la República por sucesión constitucional, tras la vacancia de Dina Boluarte, implicó que Fernando Rospigliosi, en su rol de primer vicepresidente del Congreso, ocupará dicho cargo de forma momentánea.

Sin embargo, desde Fuerza Popular no solo aseguraron que el legislador no se quedará como titular del Parlamento hasta julio del 2026, sino que también buscarían realizar una recomposición total de la Mesa Directiva, lo que implicaría la salida de todos sus integrantes.

En diálogo con la prensa, Ernesto Bustamante recordó que su partido acordó no participar en la Mesa Directiva ni en la recomposición del Gobierno, tras la vacancia de Boluarte y la juramentación de Jerí.

“Lo que Fuerza Popular dijo es que, en efecto, no íbamos a participar en el Poder Ejecutivo, en el nuevo Gobierno, tampoco en la Mesa (Directiva) del Congreso, indicando, con ello, que probablemente estemos apuntando a hacer una recomposición de la Mesa Directiva”, remarcó esta mañana.

“Es muy probable (que haya nuevas elecciones), no sabemos si será una elección puntual del nuevo presidente del Congreso solamente y todo lo demás queda igual, o si toda la Mesa Directiva debe renovarse y eso, por supuesto, depende de lo que diga el Pleno”, añadió.

Al ser consultado por la prensa, Bustamante negó que dicha posición sea un cálculo político de su partido, sino que se trata de una acción que busca evitar que se piense que están interfiriendo en el desarrollo de las elecciones generales de abril del 2026.

“Fuerza Popular está participando en las elecciones, en consecuencia, no queremos que se vea cualquier acción en el Gobierno o en el Parlamento como que estamos interfiriendo con el proceso electoral”, sostuvo.

ILICH LÓPEZ NO RENUNCIARÍA A LA TERCERA VICEPRESIDENCIA

Por su parte, el legislador de Acción Popular, Elvis Vergara, recordó que su colega de bancada, Ilich López, ha sido elegido para integrar la tercera vicepresidencia del Parlamento, por lo que dijo que no cree que este vaya a renunciar al cargo, tal como plantea Fuerza Popular.

En diálogo con la prensa, indicó que en caso de que Rospigliosi renuncie a la Mesa Directiva, solo se elegiría a su reemplazante, por lo que los demás miembros continuarán en sus puestos.

“Particularmente el congresista López tiene la confianza de la bancada de Acción Popular, ha sido elegido para estar en la Mesa Directiva y no creo que vaya a renunciar”, acotó.

“Quien renuncie, tendrá que elegirse a ese miembro. Según tenemos información extraoficial, el señor Rospigliosi va a renunciar a la Mesa Directiva. De hacerlo, en todo caso, tendría que elegirse quien lo reemplace a él”, agregó.