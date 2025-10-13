La exmandataria Dina Boluarte recibió el respaldo de sus simpatizantes, miembros del colectivo 'La Resistencia'. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
La exmandataria Dina Boluarte recibió el respaldo de sus simpatizantes, miembros del colectivo 'La Resistencia'. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde la fachada de su vivienda en Surquillo, l señaló que su gestión trabajó “dentro del marco constitucional y legal”.

Esta fue la segunda aparición pública de la expresidenta vacada,

La ex mandataria recibió el respaldo del grupo ‘La Resistencia’, quienes le manifestaron su apoyo tras la vacancia ejecutada por el Congreso de la República.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y descartó que Boluarte lo haya protegido

“En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Yo le deseo todos los éxitos al presidente Jerí, , apuntó.

Dina Boluarte recomendó que el bienestar público debe primar “por encima de intereses personales y políticos”.

"Ojalá siga apostando por el desarrollo y el crecimiento del país", mencionó Dina Boluarte, en referencia al nuevo presidente por sucesión constitucional, José Jerí. Foto: Congreso
"Ojalá siga apostando por el desarrollo y el crecimiento del país", mencionó Dina Boluarte, en referencia al nuevo presidente por sucesión constitucional, José Jerí. Foto: Congreso

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí: gabinete no estará integrado por congresistas o ministros salientes
Fiscal de la Nación: se investigará a José Jerí, pero no se dispondrán medidas restrictivas
José Jerí anunció que está por terminar de concretar su Gabinete: “Será de amplia base”
Balanza comercial de Perú: con estas cifras lo recibe el Gobierno de José Jerí

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.