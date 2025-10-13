Desde la fachada de su vivienda en Surquillo, la expresidenta Dina Boluarte señaló que su gestión trabajó “dentro del marco constitucional y legal”.

Esta fue la segunda aparición pública de la expresidenta vacada, quien aseguró que no se irá del Perú y que afrontará sus investigaciones fiscales, de las que “no es responsable”.

La ex mandataria recibió el respaldo del grupo ‘La Resistencia’, quienes le manifestaron su apoyo tras la vacancia ejecutada por el Congreso de la República.

“En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Yo le deseo todos los éxitos al presidente Jerí, ojalá siga apostando por el desarrollo y el crecimiento del país”, apuntó.

Dina Boluarte recomendó que el bienestar público debe primar “por encima de intereses personales y políticos”.