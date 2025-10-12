El Mincetur indicó que las negociaciones arancelarias con EE.UU. avanzan, pero aún no se tiene fecha para nueva reunión. (Imagen: Andina)
El Mincetur indicó que las negociaciones arancelarias con EE.UU. avanzan, pero aún no se tiene fecha para nueva reunión. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En los últimos 12 meses a agosto, , lo que significó un crecimiento de casi 27% respecto al resultado a agosto del año pasado, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Solo en agosto,

“En el mes bajo análisis, las exportaciones sumaron US$ 7,680 millones, superiores en 11.8 % con relación a agosto de 2024, explicado por el aumento en los precios de exportación de 10.9%, principalmente de productos mineros, y en menor medida, por el crecimiento de 0.8% en los volúmenes exportados”, detallaron.

En agosto, las exportaciones, en general, sumaron US$ 7,680 millones, un crecimiento de 12% respecto al mismo mes del año pasado.

Perú sin aprovechar los altos precios de exportación: ¿qué dice Julio Velarde sobre ello?

“En agosto, las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron los US$ 690 millones, lo que significó un crecimiento de 11.8% interanual debido al alza en los precios del oro y cobre. Asimismo, las exportaciones agrícolas tradicionales se expandieron 17.2%, favorecidas por los mayores precios del café“, detallaron.

Por su parte, los envíos de productos no tradicionales ascendieron a los US$ 1,969 millones, un crecimiento de 11.5% interanual.

“Frente al mismo mes de 2024, las ventas al exterior de productos no tradicionales aumentaron en 11.5% a US$ 1,969 millones, por el incremento de los volúmenes exportados en 20.9%, específicamente del sector agropecuario”, anotaron.

Por grupos de productos, cabe anotar que los tradicionales mineros sumaron US$ 4,993 millones, un aumento de 16.5%. El resultado acumulado de los ocho primeros meses fue de US$ 35,608 millones, significando un incremento de 16%.

Términos de intercambio

El BCRP también reportó que, en agosto, los términos de intercambio registraron un aumento de 13% frente a igual mes de 2024. Esto obedeció al incremento de los precios de exportación en 10.9% y por la caída de los precios promedio de importación en 1.9%.

Precios del arándano no dejan de caer y panorama se enturbia: ¿afectará envíos de Perú?

TE PUEDE INTERESAR

Estas son las cinco grandes del café peruano: ¿quiénes lideran las exportaciones?
China inunda el mundo con ola de exportaciones baratas tras aranceles de Trump
Almacenes en frío: la nueva apuesta logística que impulsa exportaciones y retail en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.