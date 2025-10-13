Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y descartó que Boluarte lo haya protegido. Foto: América TV/Cuarto Poder.
Vladimir Cerrón reapareció desde la clandestinidad y descartó que Boluarte lo haya protegido. Foto: América TV/Cuarto Poder.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El prófugo fundador del partido político Perú Libre,

Según reveló el dominical Cuarto Poder, , pero posteriormente ella se distanció de los ideales del partido.

“La conocí por Ricardo Belmont Casinelli. En 2020 postuló al congreso, sin lograr un escaño. Así, en el 2021, decidimos constituir una plancha presidencial, es así como se gana el proceso. Ella se hace del cargo de vicepresidenta. Sin embargo, a la luz de la nueva realidad material Dina comienza a cambiar y a mostrar su verdadera personalidad”, indicó en un video.

LEA TAMBIÉN: ONPE coloca candado para contratar personal con dinero del Estado: ¿podría afectar a Vladimir Cerrón?

A su vez, Cerrón descartó que el régimen de la expresidenta lo haya protegido.

Hoy en día que la señora no está en el poder. Podrán dar fe que siempre lo manifesté de manera honesta”, añadió.

Asimismo, indicó que Dina Boluarte pudo haber aprovechado su último mensaje para pedir perdón al país.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial ordena excarcelación de Arturo Cárdenas, vinculado a Vladimir Cerrón

(...) Hubiera sido bueno que ella dé el mensaje 2 o 3 horas antes, cuando ya se anunciaba su inminente vacancia. Hubiera sido una oportunidad para que ella pida perdón”, acotó.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón se mantiene prófugo desde el 6 octubre de 2023. Enfrenta una orden de prisión preventiva por el caso de presuntos ilícitos a Perú Libre y es investigado como presunto cabecilla de la organización “Los Dinámicos del Centro”.

Además, tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual le impide postular en las elecciones de 2026.

LEA TAMBIÉN: Vladimir Cerrón: Boluarte abandonó Perú Libre no porque era peligroso, sino por su “avaricia”

¿Postulará a la presidencia?

A pesar de su situación jurídica, , aunque reconoció sus limitaciones judiciales.

“El deseo de las bases es mi postulación, esto hay que contrastarlo con las posibilidades reales. El partido tiene una plancha alternativa frente a cualquier propuesta”, puntualizó.

Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
Vladimir Cerrón se encuentra en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Dina Boluarte
José Jerí Oré: el perfil del nuevo presidente del Perú
Con Dina Boluarte cae la presidenta más impopular de Latinoamérica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.