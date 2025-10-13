El prófugo fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, reapareció desde la clandestinidad para pronunciarse, sobre todo, sobre la vacancia de Dina Boluarte, quien llevó al Ejecutivo junto a Pedro Castillo en 2021.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, Cerrón relató que conoció a Boluarte en 2018 y que luego decidió incorporarla en Perú Libre, pero posteriormente ella se distanció de los ideales del partido.

“La conocí por Ricardo Belmont Casinelli. En 2020 postuló al congreso, sin lograr un escaño. Así, en el 2021, decidimos constituir una plancha presidencial, es así como se gana el proceso. Ella se hace del cargo de vicepresidenta. Sin embargo, a la luz de la nueva realidad material Dina comienza a cambiar y a mostrar su verdadera personalidad”, indicó en un video.

A su vez, Cerrón descartó que el régimen de la expresidenta lo haya protegido.

“La acusación de que el gobierno de Dina Boluarte me protegía siempre fue una calumnia en todos los extremos. Hoy en día que la señora no está en el poder. Podrán dar fe que siempre lo manifesté de manera honesta”, añadió.

Asimismo, indicó que Dina Boluarte pudo haber aprovechado su último mensaje para pedir perdón al país.

“Cuando Dina Boluarte decide dar su último Mensaje a la Nación, prácticamente la suerte ya estaba echada (...) Hubiera sido bueno que ella dé el mensaje 2 o 3 horas antes, cuando ya se anunciaba su inminente vacancia. Hubiera sido una oportunidad para que ella pida perdón”, acotó.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón se mantiene prófugo desde el 6 octubre de 2023. Enfrenta una orden de prisión preventiva por el caso de presuntos ilícitos a Perú Libre y es investigado como presunto cabecilla de la organización “Los Dinámicos del Centro”.

Además, tiene una inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo cual le impide postular en las elecciones de 2026.

¿Postulará a la presidencia?

A pesar de su situación jurídica, Cerrón no descartó postularse como candidato presidencial, aunque reconoció sus limitaciones judiciales.

“El deseo de las bases es mi postulación, esto hay que contrastarlo con las posibilidades reales. El partido tiene una plancha alternativa frente a cualquier propuesta”, puntualizó.