La salida de José Jerí Oré para asumir la presidencia de la República por sucesión constitucional —tras la vacancia de Dina Boluarte— implicó que Fernando Rospigliosi, en su rol de primer vicepresidente del Congreso, ocupe el cargo. Desde Fuerza Popular, garantizan que el fujimorista no se quedará hasta 2026 en dicha plaza.

“El señor Rospigliosi es encargado de la presidencia del Congreso hasta que se complete la elección y exista un nuevo presidente”, dijo a la prensa César Revilla, vocero de la bancada Fuerza Popular.

Revilla agregó que Fernando Rospigliosi no se puede mantener como titular del Legislativo “porque no se puede mantener un vacío de poder”.

Fuerza Popular asegura que cumplirá su palabra y esperarán que se convoquen elecciones en el Congreso para elegir al nuevo presidente. Foto: Fuerza Popular.

“Esperamos convocar a elecciones en un proceso ordenado. No se queda (hasta 2026). Elegir a alguien que complete la Mesa (Directiva del Congreso) porque no puede quedar con tres personas”, añadió.

César Revilla reiteró que “Fuerza Popular cumplirá su palabra” y por ello, esperarán que el Congreso escoja a su nuevo presidente de la Mesa Directiva.