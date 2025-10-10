Interinamente, Fernando Rospigliosi es el presidente del Congreso tras la salida de José Jerí Oré —quien reemplaza ahora a Dina Boluarte en el Ejecutivo—. Foto: Andina
Interinamente, Fernando Rospigliosi es el presidente del Congreso tras la salida de José Jerí Oré —quien reemplaza ahora a Dina Boluarte en el Ejecutivo—. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

—tras la vacancia de Dina Boluarte— implicó que Fernando Rospigliosi, en su rol de primer vicepresidente del Congreso, ocupe el cargo. Desde Fuerza Popular, garantizan que el fujimorista no se quedará hasta 2026 en dicha plaza.

“El señor Rospigliosi es encargado de la presidencia del Congreso hasta que se complete la elección y exista un nuevo presidente”, dijo a la prensa César Revilla, vocero de la bancada Fuerza Popular.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte deja la presidencia: ¿puede postular a las elecciones generales 2026?

Revilla agregó que

Fuerza Popular asegura que cumplirá su palabra y esperarán que se convoquen elecciones en el Congreso para elegir al nuevo presidente. Foto: Fuerza Popular.
Fuerza Popular asegura que cumplirá su palabra y esperarán que se convoquen elecciones en el Congreso para elegir al nuevo presidente. Foto: Fuerza Popular.

“Esperamos convocar a elecciones en un proceso ordenado. No se queda (hasta 2026). Elegir a alguien que complete la Mesa (Directiva del Congreso) porque no puede quedar con tres personas”, añadió.

LEA TAMBIÉN: José Jerí: las primeras palabras que dirigió al país el nuevo presidente de la República

César Revilla reiteró que “Fuerza Popular cumplirá su palabra” y por ello, esperarán que el Congreso escoja a su nuevo presidente de la Mesa Directiva.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía solicita impedimento de salida del país para Dina Boluarte
Diez imágenes que dejó la vacancia presidencial de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí
Cotización del dólar sube este viernes tras la vacancia de Dina Boluarte
Con Dina Boluarte cae la presidenta más impopular de Latinoamérica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.