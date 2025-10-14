El Poder Judicial ordenó, este lunes 13 de octubre, la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, y dejó sin efecto la suspensión aplicada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza Valenzuela y dispuso que continúe en el cargo.

Tras conocerse la resolución Espinoza la calificó de “reivindicación”, tras criticar a Tomás Gálvez por los cambios que ha realizado en la institución.

“Voy a reordenar la casa. A pesar de que yo le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, al doctor (Tomás) Gálvez para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes, él comenzó a hacer cambios a pesar de su interinato”, expresó en RPP.

Para Espinoza, el fiscal Tomás Gálvez no debió reemplazar a unos gerentes que estaban en “lugares sensibles”, especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF). “Ahí colocó a una señora que está con acusación penal”, indicó.

Espinoza cuestiona al Congreso

Delia Espinoza criticó al Congreso por “archivar muy apresuradamente” las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte en el caso Rolex y las dos primeras carpetas sobre las protestas sociales.

En ese sentido. aseguró que se ocupará personalmente de las denuncias contra la exmandataria.

JNJ suspendió a Delia Espinoza por seis meses

Cabe recordar que la Junta Nacional de Justicia ordenó la suspensión de Delia Espinoza, por un periodo de seis meses, en el marco de un proceso disciplinario en su contra por la controversia con Patricia Benavides, ya que se negó a reponerla.

El Poder Judicial ordenó a la JNJ a que “dentro del quinto día de notificada” la resolución, cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar de Espinoza, y también a abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique la reposición de Patricia Benavides.

Delia Espinoza ha asegurado que no teme las denuncias constitucionales en su contra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

Según el fallo emitido por el juez Fidel Torres Tasso, la resolución de la JNJ careció de sustento legal al haber sido firmada solo por el presidente de dicho órgano (Gino Ríos) y sin el acuerdo unánime de sus integrantes.

Defensa de Delia Espinoza: “JNJ debe acatar orden judicial”

Luciano López, abogado de la fiscal Delia Espinoza, indicó que el accionar de la Junta Nacional de Justicia “fue inconstitucional y arbitrario”, por lo que el fallo del juez Torres Tasso le da la razón a su clienta.

Además, resaltó que se debe reponer, en la brevedad, a Espinoza Valenzuela ya que es una orden judicial y no administrativa.

También cuestionó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por “desestructurar espacios claves” del Ministerio Público.