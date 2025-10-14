El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza, con lo cuál dejó sin efecto su suspensión ordenada por la JNJ. Foto: Ministerio Público.
El Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza, con lo cuál dejó sin efecto su suspensión ordenada por la JNJ. Foto: Ministerio Público.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, y dejó sin efecto la suspensión aplicada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tras conocerse la resolución Espinoza la calificó de “reivindicación”, tras criticar a Tomás Gálvez por los cambios que ha realizado en la institución.

“Voy a reordenar la casa. A pesar de que yo le pedí muy respetuosamente, por medio de un escrito, al doctor (Tomás) Gálvez para que se abstenga de hacer mayores cambios, ya que los equipos conformados estaban trabajando y teniendo logros importantes, él comenzó a hacer cambios a pesar de su interinato”, expresó en RPP.

Para Espinoza, el fiscal Tomás Gálvez no debió reemplazar a unos gerentes que estaban en “lugares sensibles”, especialmente en la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF). “Ahí colocó a una señora que está con acusación penal”, indicó.

Espinoza cuestiona al Congreso

Delia Espinoza criticó al Congreso por “archivar muy apresuradamente” las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte en el caso Rolex y las dos primeras carpetas sobre las protestas sociales.

En ese sentido. aseguró que se ocupará personalmente de las denuncias contra la exmandataria.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte deseó “éxitos” a José Jerí: “No somos dueños de los cargos”

JNJ suspendió a Delia Espinoza por seis meses

Cabe recordar que , ya que se negó a reponerla.

El Poder Judicial ordenó a la JNJ a que “dentro del quinto día de notificada” la resolución, cumpla con el mandato judicial que dispone la reposición cautelar de Espinoza, y también a abstenerse de ejecutar cualquier acto que implique la reposición de Patricia Benavides.

Delia Espinoza ha asegurado que no teme las denuncias constitucionales en su contra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)
Delia Espinoza ha asegurado que no teme las denuncias constitucionales en su contra. (Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec)

Según el fallo emitido por el juez Fidel Torres Tasso, al haber sido firmada solo por el presidente de dicho órgano (Gino Ríos) y sin el acuerdo unánime de sus integrantes.

LEA TAMBIÉN: Desde el endeudamiento de la MML hasta los trenes: los hechos que marcaron la gestión de López Aliaga

Defensa de Delia Espinoza: “JNJ debe acatar orden judicial”

Luciano López, abogado de la fiscal Delia Espinoza, indicó que el accionar de la Junta Nacional de Justicia “fue inconstitucional y arbitrario”, por lo que el fallo del juez Torres Tasso le da la razón a su clienta.

Además, resaltó que se debe reponer, en la brevedad, a Espinoza Valenzuela ya que es una orden judicial y no administrativa.

También cuestionó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, por “desestructurar espacios claves” del Ministerio Público.

TE PUEDE INTERESAR

Delia Espinoza impulsa medida cautelar ante la CIDH para revertir decisión de la JNJ
Delia Espinoza critica designación de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino
Del Castillo responde a Espinoza y niega que Benavides busque ser fiscal de la Nación
Desde Dina Boluarte hasta Patricia Benavides: las denuncias constitucionales pendientes en el Congreso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.