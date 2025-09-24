Espinoza acusó al procedimiento de la JNJ de "arbitrario e inconstitucional". Foto: Joel Alonzo/gec
Espinoza acusó al procedimiento de la JNJ de "arbitrario e inconstitucional". Foto: Joel Alonzo/gec
Tras la decisión de la , esta informó que ha impulsado una medida cautelar ante la .

“Ya está impulsada una medida cautelar por mi vida y por mi integridad”, mencionó en Ideeleradio.

Según Espinoza, también se preparan “otras acciones de amparo” para cada uno de los casos que quieren acelerar contra su persona.

“Voy a defenderme y confío que sí (procederá). Voy a seguir luchando. Tarde o temprano, como lo dije, quienes cometan delitos, van a terminar en la cárcel, y eso no es amenaza. Bueno, si se asustan, no lo puedo evitar, pero yo sé defenderme y conozco el derecho”, enfatizó.

argumentó que se está “dañando la democracia, al Ministerio Público y al Perú”, e instó a los peruanos a “no dejarse engañar”.

Delia Espinoza reconoce abiertamente que no teme las denuncias constitucionales en su contra. Alista más acciones de amparo ante dardos de la JNJ. Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec
Vale acotar que hace unos meses la —en plena disputa por el poder entre Espinoza y Patricia Benavides—.

“La Comisión llama a las distintas autoridades del Estado peruano a observar los procedimientos constitucionales establecidos para el nombramiento, designación y/o remoción al interior del Ministerio Público y preservar la institucionalidad democrática”, mencionaron en su momento.

