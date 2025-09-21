La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y fiscal suprema, generando un debate sobre el alcance de sus atribuciones y los límites de su poder disciplinario frente a altos funcionarios del Ministerio Público.

¿Cuál es el rol de la JMJ? El sentido de esta institución es cumplir su rol como órgano constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales en el país. Entre sus atribuciones se encuentra también la facultad de iniciar procesos disciplinarios por faltas graves o muy graves, lo que explica su tarea en la suspensión de Delia Espinoza.

El abogado penalista Carlos Caro explicó que la situación de Delia Espinoza es vista por la institución debido a sus atribuciones para iniciar procesos disciplinarios.

“Las faltas graves y muy graves imputadas, más allá de su descripción formal, se centran en la desobediencia a la orden de la JNJ de reponer a Patricia Benavides”, resaltó.

Por normativa y fijando los límites, la JNJ debe garantizar imparcialidad en sus decisiones y no puede actuar como juez y parte al mismo tiempo. Aunque la jurisprudencia descarta que un funcionario pueda forzar la inhibición del organismo a través de denuncias o amparos, persiste la tensión en casos como el de Espinoza, donde el propio ente regulador es el agraviado. En tales circunstancias, el desafío consiste en ejercer su facultad disciplinaria sin caer en arbitrariedades, pero tampoco en la inacción que derive en impunidad.

En ese sentido, respecto a las inhibiciones de la JNJ, Caro sostuvo: “La JNJ no debió inhibirse porque existan amparos, quejas o denuncias en su contra. Es un argumento ya descartado por la jurisprudencia de la Corte Suprema: el investigado no puede generar o fabricar la causal de inhibición”.

Sin embargo, el abogado advierte sobre la complejidad de la imparcialidad: “La JNJ sí debió, cuando menos, analizar el argumento de falta de imparcialidad, dado que el TC ya zanjó en el caso Arsenio Oré que la autoridad agraviada por el hecho imputado no puede investigar y juzgar ese caso en su agravio. (…) En el caso de Delia Espinoza no existe otra JNJ ni entidad que la sustituya. Si la JNJ declinara del caso, ello implicaría impunidad; los jueces y fiscales podrían incumplir sus mandatos bajo la confianza de que la JNJ no puede sancionarlos porque no debe ser juez y parte”.

LEA TAMBIÉN: PJ volverá a evaluar medida cautelar presentada por Delia Espinoza para evitar suspensión

¿Delia Espinoza podría retornar al cargo?

Aunque la Junta Nacional de Justicia dispuso la suspensión de Espinoza como fiscal de la Nación, la decisión no necesariamente es definitiva. Según el abogado penalista Carlos Caro, la funcionaria podría buscar su reposición a través de la vía judicial.

“Espinoza podría lograr su reposición mediante un amparo. Esa ha sido, en todo caso, la ruta por la que todos los fiscales suspendidos suelen retornar al Ministerio Público, tarde o temprano”, explicó.

En la práctica, este tipo de medidas cautelares han permitido que fiscales suspendidos por la JNJ puedan retomar sus cargos mientras se resuelve el fondo del proceso disciplinario. Esto significa que la salida de Espinoza, aunque formalizada, no cierra la puerta a que eventualmente regrese al Ministerio Público si los tribunales fallan a su favor.