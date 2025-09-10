Jorge del Castillo negó que Patricia Benavides busque ser fiscal de la Nación, en caso Delia Espinoza sea suspendida en el cargo. (Foto: Andina)
El último martes, la fiscal de la Nación, , rechazó el pedido que impulsa la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), , quien busca suspenderla por 6 meses en su cargo a raíz del proceso disciplinario inmediato que se le abrió por desacatar la orden que reincorporó a en el Ministerio Público.

En conferencia de prensa, advirtió que si dicho organismo finalmente la sanciona y suspende en su cargo, se buscaría la “reposición forzada” de Benavides como fiscal de la Nación.

La respuesta desde el lado de Benavides no se hizo esperar. Su abogado, , descartó que la actual fiscal suprema tenga intenciones de retomar el cargo de fiscal de la Nación, tal como lo sugirió Espinoza.

En ese sentido, calificó de “errada” la postura de la titular de la Fiscalía, al asegurar que su eventual suspensión por 6 meses no abriría paso para que su patrocinada asuma nuevamente dicho puesto.

“No es verdad, bajo ninguna consideración, que la intención sea que Patricia Benavides vuelva a ser fiscal de la Nación. No tiene ella ninguna intención de ocupar un cargo que no le corresponde”, indicó la noche del último martes a RPP.

A su juicio, en caso Espinoza sea suspendida, el cargo recaería en otros fiscales supremos con mayor antigüedad, como Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena o Zoraida Ávalos.

“La verdad es que no le toca a Patricia Benavides debido a que ya terminó su periodo. En caso de suspensión le toca, por antigüedad, a Pablo Sánchez, Villena, Zoraida Ávalos o viceversa. Entonces, ¿dónde entra Patricia Benavides?”, acotó.

“Si esta señora (Delia Espinoza) terminara siendo destituida, la Junta de Fiscales Supremos tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación”, añadió.

NIEGA QUE BUSQUE SER FISCAL DE LA NACIÓN

Por su parte, el fiscal supremo negó vaya a asumir el cargo de fiscal de la Nación en caso Espinoza sea suspendida.

A través de sus redes sociales, explicó que, en ese escenario, asumiría Sánchez como fiscal de la Nación interino, por ser el más antiguo en la Junta de Fiscales Supremos. En caso declinara de la responsabilidad, Ávalos sería la que tomaría la posta.

“Distinto sería si la fiscal de la Nación fuera destituida. En ese caso, se tendría que elegir un nuevo fiscal de la Nación titular. ¡Que Dios dé sabiduría a todos los que tengan que decidir!“, señaló, tras considerar que Espinoza ha hecho méritos para ser suspendida.

