La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, recomendó abrir un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y suspenderla de manera preventiva por el plazo de 6 meses. Esto, debido a su presunta desobediencia por no acatar la resolución que ordenó la reincorporación de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

En el documento publicado la noche del último lunes, se precisa que la propuesta corresponde a una “medida cautelar de suspensión preventiva” y que será evaluada por el pleno de la JNJ, que deberá tomar una decisión final.

La respuesta de Espinoza no se hizo esperar. En conferencia de prensa, no solo rechazó dicho planteamiento, sino también advirtió que Cabrera y los demás miembros de la JNJ estarían cometiendo prevaricato, al recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ya declaró como inconstitucional este tipo de sanciones.

“Preliminarmente puedo decir que, desde ya, de ser cierto este pedido, la señora Cabrera estaría cometiendo delito de prevaricato, porque en uno de los documentos, que esperamos no sea cierto, señala que se me ha abierto un proceso disciplinario inmediato, cuando el TC ya ha dejado claramente establecido que este procedimiento no es constitucional, no es legal”, indicó esta mañana, tras precisar que hasta ahora no ha sido notificada formalmente.

La fiscal de la Nación cuestionó las motivaciones que justificarían la propuesta de la vicepresidenta de la JNJ. En ese sentido, dijo que solo cumplió con la Constitución y que no podría abandonar su cargo para entregárselo a otra persona, en relación a Benavides.

“No se me puede sancionar o pretender sancionar por haber cumplido con el artículo 158 de la Constitución, puesto que como fiscal de la Nación, lo que la JNJ pretendía era que yo cometa una infracción constitucional abandonando mi cargo para entregarlo a otra supuesta magistrada”, apuntó.

También criticó que desde la JNJ haya un “apuro” en retirarla del cargo, por lo que demandó a dicho organismo que priorice los casos más antiguos.

“Pediría públicamente a la JNJ que retome los muchos casos que tiene ahí durmiendo el sueño de los justos respecto de procedimientos de ratificación o de destitución, que están desde el año pasado. Eso sería bueno. Que no se cometa el mismo error que están cometiendo en el Congreso, que toman algunos casos sin respeto al orden cronológico para tramitarlos. Unos los apuran y otros no. Eso no es respeto al debido proceso”, aseveró.

ADVIERTE UNA POSIBLE “REPOSICIÓN FORZADA” DE BENAVIDES COMO FISCAL DE LA NACIÓN

En otro momento, Espinoza recordó que han presentado una solicitud de inhibición de los magistrados de la JNJ que ordenaron reponer a Benavides como fiscal de la Nación, debido a que generaría un conflicto de intereses. Esto, en el marco de los procesos de demandas de amparo que interpuso contra Gino Ríos, María Teresa Cabrera y otros tres integrantes de la JNJ.

Aseguró que como máxima autoridad del Ministerio Público se someterá a cualquier proceso; no obstante, exigió que se resuelva la inhibición, al considerar que dichos magistrados “han mostrado signos de parcialidad”.

“No es que se desconozca la autoridad de la JNJ, para nada, pero repito y lo he seguido sosteniendo: la JNJ no tiene facultad o atribución constitucional de imponer o de seleccionar o decidir quién es fiscal de la Nación. Puede reincorporar a un fiscal en su cargo, luego de un procedimiento, pero no puede decidir, porque eso colisiona con la atribución de la Junta de Fiscales Supremos”, señaló.

Finalmente, advirtió que si dicho organismo finalmente la sanciona y suspende en su cargo, se buscaría la “reposición forzada” de Benavides como fiscal de la Nación.

“Si me llegan a sancionar a través de este procedimiento, lo que va a venir, sin lugar a dudas, es que repongan, forzadamente, a la doctora Benavides en el cargo de fiscal de la Nación y eso es inconstitucional”, enfatizó.