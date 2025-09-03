La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará mañana las denuncias presentadas contra su presidente, Gino Ríos, quien afronta un proceso de vacancia por registrar una sentencia consentida por violencia familiar al momento de su elección.

Según informó el diario El Comercio, en la audiencia de informe oral, que se realizará a partir de las 10:00 a.m., se analizarán las peticiones planteadas contra el titular de la JNJ por registrar dos sentencias, según detalló la vicepresidenta de la institución, María Teresa Cabrera.

El mes pasado, Ríos Patio admitió que sí existe una sentencia consentida en su contra por violencia familiar bajo la modalidad de maltrato psicológico, pero precisó que dicha figura no constituye un delito y que no renunciará.

Al recordarle, en Canal N, que de acuerdo al artículo 11, inciso E, de la Ley Orgánica de la JNJ, están impedidos de ser miembro quienes tengan una sentencia consentida por violencia contra la mujer, el magistrado aseguró que esta causal no se le puede aplicar.

“Yo no he sido condenado. Mi certificado de antecedentes penales está limpio. La sentencia no es violencia contra la mujer, es por violencia familiar, que es distinto. La violencia familiar estuvo vigente hasta noviembre de 2015, los hechos que refiero datan del 2004 y fueron sentenciados en 2011. No existía para mi caso la aplicación del delito contra la mujer, sino la figura no delictiva de violencia familiar. El delito de violencia contra la mujer no existía antes del 2015″, dijo en aquella oportunidad.

FLOR PABLO DENUNCIA PRESUNTO BLINDAJE

En la víspera, la congresista Flor Pablo denunció un presunto blindaje en favor de Ríos

En su cuenta de la red social “X”, la legisladora recordó que el pasado 4 de agosto precisó que ambos expedientes (sentencias contra Ríos) eran parte de los medios probatorios ofrecidos desde el inicio y que pidió a la JNJ que oficie al Poder Judicial para obtener copias certificadas.

Si bien la Corte Suprema le remitió copias certificadas del expediente de divorcio de Ríos, que acreditan la sentencia por maltrato psicológico, y que fueron entregados a la JNJ para que lo tomen en cuenta, el pasado lunes dicha institución declaró improcedente dichas pruebas, alegando que debieron adjuntarse desde el inicio del proceso.

“Como si eso no bastara, Gino Ríos ha solicitado que la audiencia sea reservada”, cuestionó Pablo. Además, criticó que la JNJ en vez de valorar el fondo, se escuda en “formalismos”.

