El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, rompió su silencio y admitió el jueves por la noche que que sí existe una sentencia consentida en su contra por violencia familiar bajo la modalidad de maltrato psicológico, pero según indicó dicha figura no constituye un delito y que no renunciará.

Al recordarle, en Canal N que de acuerdo artículo 11 inciso E de la Ley Orgánica de la JNJ, están impedidos de ser miembro quienes tengan una sentencia consentida por violencia contra la mujer, Ríos afirmó que esta no se le puede aplicar.

“Yo no he sido condenado. Mi certificado de antecedentes penales está limpio. La sentencia no es violencia contra la mujer, es por violencia familiar, que es distinto. La violencia familiar estuvo vigente hasta noviembre de 2015, los hechos que refiero datan del 2004 y fueron sentenciados en 2011. No existía para mi caso la aplicación del delito contra la mujer, sino la figura no delictiva de violencia familiar. El delito de violencia contra la mujer no existía antes del 2015″, precisó.

Añadió que esta sentencia se dio en el contexto de un proceso de divorcio iniciado en 2004 y que tanto él como su exesposa optaron por no impugnarla, priorizando la armonía familiar.

“Mi exposa y yo la dejamos consentir. En lo que a mi respecta, por una razón muy sencilla, porque quise preferir retomar la armonía familiar y, sobre todo, la de mis hijos, y no proseguir con esto. Razones tenía para impugnarla. No quiero entrar en detalles que corresponden al ámbito mío, de mi exesposa y mis hijos”, expresó.

Ríos no dará un paso al costado

Gino Ríos Patio indicó que la magistrada María Teresa Cabrera está a cargo de evaluar el caso y que aún no hay plazo definido para que la JNJ emita una decisión sobre su situación.

Ríos negó dar un paso al costado e insistió en que su permanencia en la JNJ es una oportunidad para demostrar que el pleno actúa con transparencia, sin presiones y con respeto al debido proceso.

“No. (pensé en dar un paso al costado) Considero que es un espacio propició para que la JNJ demuestre una vez más, como lo venimos haciendo con todas nuestra decisiones que actual con respeto el debido proceso, con total transparencia y que los siete miembros no nos dejamos presionar”, afirmó.

Piden expediente se la sentencia contra Ríos

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, solicitó al Poder Judicial una copia del expediente completo que incluye la sentencia condenatoria contra el presidente de su institución, Gino Ríos Patio.

Esto, en atención a los pedidos realizados por los legisladores Héctor Acuña y Susel Paredes, quienes pidieron a la JNJ la separación de Ríos en el cargo e iniciar su proceso de vacancia por tener una sentencia vigente por el delito de violencia familiar.

En el oficio enviado a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, le pide que le remita los documentos solicitados y que fueron expuestos en un reportaje de Cuarto Poder

“En ese contexto, y a efectos de verificar el contenido, estado y firmeza de la referida resolución judicial, solicito a usted se sirva disponer por quien corresponda, se proceda a la remisión de la copia certificada de la totalidad del expediente judicial relacionado a lo indicado en dicho reportaje”, se le en el documento.

El último domingo, Cuarto Poder reveló que el titular de la JNJ registra una condena por violencia familiar contra su exesposa, emitida en el año 2011, una sentencia consentida que no fue apelada

El fallo en mención fue emitido por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla, que determinó la existencia de violencia familiar en modalidad de maltrato psicológico ejercida por Ríos en agravio de su excónyuge, de quien se divorció hace 14 años.

Gino Ríos dijo que la sentencia se dio en el contexto de un proceso de divorcio iniciado en 2004 y que tanto él como su exesposa optaron por no impugnarla, priorizando la armonía familiar. Foto: JNJ.

FISCALÍA REALIZA DILIGENCIA EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Fiscalía realizó ayer una diligencia en la sede central de la Defensoría del Pueblo, en el marco de las indagaciones sobre la designación de Ríos como integrante de la JNJ.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, informó que el secretario técnico recibió la visita de miembros del despacho de la Fiscalía de la Nación, al cual se le brindó toda la información requerida.

Insistió en que todo el proceso de selección de candidatos fue sistematizado y que los documentos oficiales están digitalizados. Según dijo, la ciudadanía puede acceder a toda la información.

“Puedo exhibir estos documentos que nos entregaron al momento de la entrevista, vienen del Poder Judicial y donde se dice que no hay nada en curso y que todo está archivado. Nosotros somos institucionalistas, siempre tenemos que ceñirnos a la documentación que está”, recalcó la noche del último martes.

