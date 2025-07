El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, defendió este martes la designación de Gino Ríos como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pese a los cuestionamientos públicos por una sentencia por violencia familiar que pesó sobre el actual magistrado en 2011. Gutiérrez aseguró que dicho expediente fue verificado y que se encontraba en estado de “archivo definitivo” al momento de la evaluación.

“La postulación del señor Gino Ríos cumplió con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y las bases del concurso público”, afirmó durante una conferencia de prensa desde la sede de la Defensoría del Pueblo. Añadió que no se encontró “ninguno de los impedimentos legales” que limiten su acceso al cargo.

Según explicó, la comisión especial encargada de evaluar a los postulantes recibió reportes oficiales del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. “Respecto al Poder Judicial, se verificó que Ríos no tenía procesos vigentes y que el de violencia familiar se encontraba en archivo definitivo. El Ministerio Público, a través del fiscal supremo Pedro Sánchez, también indicó que no existía documentación de antecedentes en su contra ”, precisó Gutiérrez.

También señaló que la Contraloría no encontró observaciones ni hallazgos que impidieran su postulación. “Incluso una tacha ciudadana presentada extemporáneamente fue revisada, y se constató que el expediente refería a un caso de divorcio archivado definitivamente”, añadió.

Josué Gutiérrez aseguró que la designación de Gino Ríos en la JNJ cumplió con todos los requisitos legales y que el antecedente por violencia familiar estaba archivado. Foto: Julio Reaño / @photo.gec.

Respaldo a la comisión y críticas a cuestionamientos

El defensor sostuvo que el proceso fue transparente, institucional y “pegado al marco de un procedimiento prolijo”. “Este es un colegiado. Todos hemos participado activamente. No podría haber una investigación o imputación personal porque no fue una decisión individual”, afirmó. En esa línea, aseguró que asumirá la defensa pública de toda la comisión especial.

Gutiérrez estuvo acompañado del secretario técnico de la comisión, Manuel Valladares, y del jefe del gabinete de la Defensoría, Hebert Saldaña. Afirmó que toda la documentación del proceso se encuentra sistematizada y digitalizada, y que la información está disponible para la ciudadanía.

Consultado sobre las diligencias del Ministerio Público realizadas este martes en la sede de la Defensoría, el defensor confirmó que se brindó toda la información requerida. “Nosotros seguimos la documentación oficial. Si esta señala que un expediente está archivado, no hay más que hacer”, subrayó.

¿Vacancia sin sustento?

Sobre la solicitud desde el Congreso para vacar a Gino Ríos, Gutiérrez invocó el artículo 18 de la Ley de la JNJ, que establece la vacancia solo en caso de sentencia firme por violencia familiar. “Si esa sentencia existe, que sea vacado ahora mismo. Pero si no aparece, no lo harán. Al menos no por esa causal”, sentenció.

También cuestionó que algunos argumentos usados contra Ríos parten de una “ignorancia supina” del marco legal.

“A veces considero que hay desconocimiento y es normal porque uno a veces no sabe todo, pero cuando hay ignorancia supina para meter una narrativa falsa para perjudicar la imagen de un presidente de una institución tan autónoma como es la junta Nacional de justicia, resulta preocupante“, señaló.