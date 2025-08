La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, se pronunció por la situación del titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, quien afronta un pedido de vacancia tras revelarse que registra una sentencia judicial consentida por violencia familiar psicológica contra su exesposa.

En diálogo con Canal N, la magistrada dijo que ya conversó con Ríos y que, incluso, le consultó si había pensado dar un paso al costado, tras conocerse esta denuncia en su contra.

“Me enteré en una reunión con otras personas. Me sorprendió, no me acordaba la verdad a estas alturas, y mi primera reacción fue que debería dar un paso al costado (...) inclusive, se lo dije a él (Gino Ríos) porque tuve oportunidad de estar al día siguiente con él. Le pregunté: ¿usted no ha pensado dar un paso al costado?", indicó la noche del último miércoles.

Hace unos días, Ríos admitió que tiene dos sentencias que lo involucran. En la primera de ellas, del 2004, se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011, mientras que la otra está relacionada a violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico.

Para la titular del TC, todo esto se trata de un tema íntimo, por lo que reconoció que durante la entrevista realizada a Ríos no le consultó más sobre el caso para no ventilar públicamente “una experiencia traumática” como el divorcio.

“Como es un tema privado, uno comete errores (...) yo la verdad pensé lo mismo que él (Josué Gutiérrez). Un tema tan íntimo, tan traumático como es un divorcio, cómo voy a sacarlo a una luz pública, y sus hijos. A mí me pareció demasiado fuerte”, agregó.

“NO ES TEMA LEGAL, SINO ÉTICO”

En otro momento, Pacheco insistió que el caso que involucra a Ríos no es una condena penal, sino una sentencia de divorcio. En ese sentido, consideró que el tema no es legal, sino ético.

“Aquí el tema, más que legal, diría que es ético. Para mí, si este señor maltrata a su familia, no sé. De lo que conocemos, porque no recuerdo haber visto el expediente, no lo recuerdo, uno conoce que él demanda el divorcio por abandono de hogar de parte de ella, y ella lo que hace a su vez es demandarlo a él por maltrato psicológico”, acotó.

A su juicio, una autoridad que debe evaluar la conducta de jueces y fiscales no puede tener cuestionamientos de esta naturaleza sin una reflexión profunda sobre su rol público.

Finalmente, la presidenta del TC remarcó que en estos casos es indispensable escuchar ambas versiones.

“Nosotros sabemos lo que él le escribía a ella, pero no sabemos lo que ella habría podido escribir sobre él. Yo he aprendido que para poder juzgar un tema cualquiera tengo que ir a las dos partes y conocer el contexto. Yo ahora no puedo emitir un juicio en ese sentido”, sostuvo la magistrada.