La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió designar a Patricia Benavides, en el Segundo Despacho Penal de la Fiscalía Suprema, luego de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera que la magistrada se quede en el Ministerio Público.

La medida implica la salida de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera de ese cargo y su reubicación en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Así lo indica la Resolución de la Fiscalía de la Nación 2433-2025-MP-FN, emitida el 12 de agosto de 2025.

Precisamente el martes 12 de agosto, cuando aún no se conocía del cambio, Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que las fiscalías especializadas en delitos de funcionarios tienen investigaciones donde Benavides está involucrada, por lo que no podría ser derivada a alguna de ellas.

“Por el bienestar del ejercicio de la función y, además, en resguardo del mismo trabajo que va a hacer la señora Benavides, no debe ir a esas fiscalías (donde tiene carpetas de investigación)“, expresó en programa Cuentas Claras de Canal N.

En otro punto, Cubas aclaró que la reincorporación y la propuesta de Espinoza para que Benavides sea representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones fue debido al conflicto de interés que se hubiera ocasionado en caso Benavides tome la dirección de las fiscalías supremas.

“La señora fiscal de la Nación hizo la propuesta, teniendo en cuenta que en las Fiscalías Supremas hay investigaciones en diferentes carpetas en que está comprendida como investigada. Se va a dar un claro conflicto de intereses, si es que ella fuese designada a una de esas fiscalías”, remarcó.





