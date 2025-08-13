Patricia Benavides irá a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Patricia Benavides irá a la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en reemplazo de Zoraida Ávalos. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Fiscal de la Nación, , decidió designar a , en el Segundo Despacho Penal de la Fiscalía Suprema, luego de que la Junta de Fiscales Supremos decidiera que la magistrada se quede en el .

La medida implica la salida de la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera de ese cargo y su reubicación en la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Así lo indica la Resolución de la Fiscalía de la Nación 2433-2025-MP-FN, emitida el 12 de agosto de 2025.

Precisamente el martes 12 de agosto, cuando aún no se conocía del cambio, Víctor Cubas, , indicó que las fiscalías especializadas en delitos de funcionarios tienen investigaciones donde Benavides está involucrada, por lo que no podría ser derivada a alguna de ellas.

LEA TAMBIÉN: Denuncian a Espinoza por no reponer a Benavides en su cargo y piden su inhabilitación por 10 años

“Por el bienestar del ejercicio de la función y, además, en resguardo del mismo trabajo que va a hacer la señora Benavides, no debe ir a (donde tiene carpetas de investigación)“, expresó en programa Cuentas Claras de Canal N.

En otro punto, Cubas aclaró que la reincorporación y la propuesta de Espinoza para que Benavides sea representante del ante el fue debido al conflicto de interés que se hubiera ocasionado en caso Benavides tome la dirección de las fiscalías supremas.

“La señora hizo la propuesta, teniendo en cuenta que en las Fiscalías Supremas hay investigaciones en diferentes carpetas en que está comprendida como investigada. Se va a dar un claro conflicto de intereses, si es que ella fuese designada a una de esas fiscalías”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Defensor del Pueblo sobre retorno de Patricia Benavides: “Disposiciones del PJ se deben cumplir”


LEA TAMBIÉN: JNJ denuncia desobediencia de la Fiscalía para reincorporar a Benavides como Fiscal Suprema

Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que la fiscal de la Nación deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado para Benavides y que no genere conflictos de interés. Foto captura: Canal N.
Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, indicó que la fiscal de la Nación deberá realizar movimientos de personal para encontrar el puesto más adecuado para Benavides y que no genere conflictos de interés. Foto captura: Canal N.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía archivó caso contra presidente del Congreso, José Jerí, por presunta violación sexual
Temblor de 5.5 en Perú, hoy 12 de agosto: ¿dónde fue el epicentro?
Residentes de Washington, hartos de la criminalidad que Trump busca acabar: “Ya no es seguro por aquí”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.