Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad, solicitando su inhabilitación de la función pública por 10 años.

La denuncia fue presentada ante el Congreso de la República, donde indica que Espinoza, presuntamente, también cometió una infracción constitucional. Por estos hechos, pide que se tramite el antejuicio correspondiente a la fiscal de la Nación y un juicio político para su destitución del cargo.

En el documento presentado, a través de su abogado Juan Peña, solicita que Delia Espinoza sea procesada por los delitos imputados y que el Legislativo la inhabilite por 10 años para ocupar cargos públicos.

Los hechos atribuidos a la fiscal de la Nación son: el no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los posteriores apercibimientos y pedidos para que se acate la restitución de Patricia Benavides dentro del Ministerio Público.

Denuncia constitucional de Patricia Benavides contra Delia Espinoza. Foto: El Comercio

Además, menciona que Espinoza formalizó el regreso de Benavides como fiscal suprema en una resolución con textos que consideran un “evidente proceder denigrante”.

“Se advierte que la denunciada, de modo sui generis, y lejos de precisar las razones jurídicas y fácticas que permiten ordenar o asignar el Despacho Fiscal respectivo de mi patrocinada, incurre en hacer una revelación de índole personal, con claro ánimo denigrante, de los mecanismos legales que la defensa de mi patrocinada interpuso”, se precisa en la acusación.

Finalmente, el abogado de Benavides exhortó a los congresistas a sancionar estos hechos, calificando los actos de Espinoza como “humillante, discriminatoria y denigrante”.