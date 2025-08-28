La bancada de Renovación Popular y la congresista María del Carmen Alva (no agrupada) presentaron mociones para que el Congreso declare al Cártel de los Soles como “organización terrorista y amenaza externa”, siguiendo con las mismas acciones de países como Argentina, Ecuador y Paraguay.

Renovación Popular afirmó que este grupo representa una seria amenaza externa para la democracia y la paz en Perú.

“El Cártel de los Soles, estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional”, mencionó el grupo parlamentario en un comunicado.

Asimismo, mencionaron que, según información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el Cártel de los Soles brinda apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

Reafirma su defensa férrea de la democracia y la seguridad nacional, la bancada de Renovación Popular presenta una moción para que el Congreso declare organización terrorista al denominado Cártel de Los Soles, estructura criminal ligada al régimen de Maduro y al narcotráfico.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva argumentó que el Cártel de los Soles es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región y que países como Estados Unidos, Ecuador, Paraguay o Argentina ya lo declararon terrorista.

“Desde el Congreso presenté una Moción para que el Perú también lo haga. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, añadió la parlamentaria en un comunicado.

El Cártel de los Soles, dirigido por jerarcas de Maduro, es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región.



🇺🇸🇵🇾🇦🇷🇪🇨 ya lo declararon terrorista.



Desde el Congreso presenté una Moción para que el Perú también lo haga. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias! pic.twitter.com/hrHihEQolQ — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) August 27, 2025

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cartel apoya con recursos materiales a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz de Estados Unidos, especialmente al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.

Asimismo, este grupo ha sido catalogado por Estados Unidos como una organización criminal liderada por el dictador Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.