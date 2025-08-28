Congreso presenta mociones para declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Congreso presenta mociones para declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La bancada de y la congresista María del Carmen Alva (no agrupada) presentaron mociones para que el declare al como “organización terrorista y amenaza externa”, siguiendo con las mismas acciones de países como Argentina, Ecuador y Paraguay.

afirmó que representa una seria amenaza externa para la democracia y la paz en Perú.

“El , estructura criminal directamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro, mantiene probados nexos con el narcotráfico y el terrorismo internacional”, mencionó el en un comunicado.

Asimismo, mencionaron que, según información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, el brinda apoyo material y logístico a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos de narcotraficantes.

Por su parte, la congresista argumentó que el es una mafia narcotraficante que amenaza a toda la región y que países como Estados Unidos, Ecuador, Paraguay o Argentina ya lo declararon terrorista.

“Desde el Congreso presenté una Moción para que el Perú también lo haga. ¡No nos arrodillamos ante dictaduras ni mafias!”, añadió en un comunicado.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, apoya con recursos materiales a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz de Estados Unidos, especialmente al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.

Asimismo,ha sido catalogado por Estados Unidos como una organización criminal liderada por el dictador Nicolás Maduro y altos funcionarios venezolanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).

