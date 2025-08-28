La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) pidió al Congreso aprobar por insistencia un proyecto de ley que que cambia la ley EsSalud, luego de que esta iniciativa fue observada por el Ejecutivo.

El gremio precisó que la propuesta busca reducir de tres a dos meses el tiempo de aportes necesarios para acceder a EsSalud y ampliar la cobertura hasta 12 meses tras el cese laboral.

Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la FTCCP, indicó que la propuesta corrige una injusticia histórica al ignorar la naturaleza temporal del trabajo en construcción civil, lo que ha dejado a muchos trabajadores sin cobertura médica a pesar de sus aportes.

“La observación del Proyecto de Ley N° 5440-2022-CR es un acto discriminatorio y un grave retroceso en los derechos de los obreros”, señaló el dirigente.

Comparación de las modificaciones con la ley actual y lo que propone la iniciativa legislativa en el artículo 11: Foto: Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Villanueva Carbajal no descartó acudir a instancias internacionales, señalando que el derecho a la salud es fundamental y debe garantizarse a quienes trabajan en obras y arriesgan su vida a diario.

“Es irónico que los trabajadores construyan postas médicas y hospitales y, aun así, no puedan atenderse en ellos cuando más lo necesitan”, sentenció.

Según precisó la FTCCP, el proyecto de ley no implica nuevos beneficios o subsidios y solo ajusta los plazos para que los trabajadores accedan a la cobertura con los aportes ya efectuados.

Se estima que más de 250 mil trabajadores y sus familias serán beneficiados, si se aprueba la mejora en el régimen de seguridad social.