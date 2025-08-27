Google Vids se ha actualizado para ampliar las opciones de generación de vídeos, en los que se pueden usar avatares para que guíen en tutoriales y usar una imagen para generar un clip de hasta ocho segundos.

La herramienta de generación de vídeo de Google Workspace, que cuenta con un millón de usuarios activos mensuales, se actualizó recientemente con Veo 3 para facilitar la creación de clips de vídeos de hasta ocho segundos, una capacidad que se ha ampliado para permitir generar un clip a partir de una fotografía.

Los avatares de IA, presentados en el mayo en Google I/O 2025, se pueden incorporar también a los vídeos de Vids para que protagonicen un tutorial o una demostración a partir de un guion redactado por los usuarios.

Para los vídeos en los que aparecen los usuarios reales, Vids ha incorporado un conjunto de ajustes para que permiten limpiar el discurso con el recorte automático de transcripción, que elimina palabras de relleno y pausas.

Para mejorar el sonido de estos vídeos, Vids introducirá en septiembre la cancelación de ruido, junto a fondos, filtros y opciones para mejorar la apariencia.

Google también ha informado en su blog oficial de que habrá nuevos formatos disponibles a partir del próximo mes, que permitirán crear vídeos en vertical, horizontal y cuadrado. Además, el editor básico de Vids, que no tiene capacidades de inteligencia artificial de Gemini, estará disponible para todos los consumidores sin coste.