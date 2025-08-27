Google Traductor ha incorporado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) para practicar conversaciones personalizadas con las que el usuario podrá simular situaciones para aprender idiomas, así como para traducir conversaciones en vivo a través de la aplicación.

El gigante tecnológico está trabajando para ayudar a los usuarios a superar la barrera del idioma de forma más sencilla, ya que los usuarios han transmitido al equipo de Google que la habilidad más difícil de dominar es la conversación.

En este sentido, Google ha actualizado Google Traductor para incorporar una nueva herramienta que permite a los usuarios practicar conversaciones personalizadas, según ha recogido en https://blog.google/products/translate/language-learning-live-translate/.

Así, los usuarios tendrán la posibilidad de simular situaciones para aprender el idioma en función de los objetivos o intereses específicos que tengan, como es el caso de viajar, estudiar, trabajar, o relacionarse con amigos y familiares.

En concreto, al abrir la aplicación en un dispositivo, se puede seleccionar el idioma en el que se quiere que se muestren las interacciones y las explicaciones, así como seleccionar tres niveles del idioma que se quiere practicar: básico, intermedio o avanzado, que se podrá cambiar conforme se vaya avanzando.

También se puede participar en actividades de comprensión y expresión oral adaptadas a cada nivel con la ayuda de la inteligencia artificial.

Por el momento, se trata de una experiencia beta limitada y está disponible para usuarios que hablen inglés que quieren aprender español o francés; o usuarios que hablen español, francés o portugués que quieran aprender inglés.

CONVERSACIONES EN VIVO TRADUCIDAS EN TIEMPO REAL

Además, Google ha incorporado la posibilidad de mantener conversaciones en tiempo real con audio y traducciones en pantalla a través de la aplicación Traductor, una herramienta impulsada por IA que facilita las conversaciones en vivo en más de 70 idiomas.

Para probarla, sólo hay que acceder a la opción de ‘Traducir en vivo’ en la aplicación y se verá una transcripción de la conversación en ambos idiomas en el dispositivo. La compañía ha asegurado que estas funciones de traducción en vivo utilizan sus últimos modelos avanzados de reconocimiento de voz y habla, diseñados para aislar sonidos.

Google ha asegurado que la herramienta de aprendizaje de idiomas estará disponible en su versión beta para América, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, así como en los países europeos Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido e Irlanda, y en los africanos Nigeria y Sudáfrica.

Por su parte, la función para las traducciones en vivo estará disponible a partir de esta semana para los usuarios de Estados Unidos, India y México.