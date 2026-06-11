Por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa Mundial 2026, medirán fuerzas las selecciones de México y Sudáfrica este jueves 11 de junio, en el Estadio Banorte. El imperdible partido arrancará a las 3:00 pm ET, 2:00 pm CT, 1:00 pm MT y 12:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

El partido México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el México vs. Sudáfrica?

El México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock y Fútbol de Primera Radio.

¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el México vs. Sudáfrica en otros países del mundo?

Este jueves 11 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Alemania: ZDF, MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo