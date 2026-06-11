Vive toda la emoción de la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de México y Sudáfrica por el Grupo A que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro . Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a la selección azteca en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.

¿En qué canal ver el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

México vs. Sudáfrica Horario de EE.UU. Canales TV en español e inglés Streaming en español e inglés Texas 2:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube California 12:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) Tubi y Peacock Florida 3:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando) FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales) FOX One, Peacock y Tubi

¿Qué canales transmiten el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

FS1

Telemundo

Telemundo App

FOX

Peacock

FOX One

Universo

Telexitos

fuboTV

Tubi

Futbol de Primera Radio

¿Cómo están las posiciones del Grupo A del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo A

Equipos PJ G E P GF GC DG Puntos 1- México 0 0 0 0 0 0 0 0 2- Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 3- Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 4- Chequia 0 0 0 0 0 0 0 0