Vive toda la emoción de la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de México y Sudáfrica por el Grupo A que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a la selección azteca en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.
¿En qué canal ver el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?
|México vs. Sudáfrica
|Horario de EE.UU.
|Canales TV en español e inglés
|Streaming en español e inglés
|Texas
|2:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
|California
|12:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|Tubi y Peacock
|Florida
|3:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)
|FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)
|FOX One, Peacock y Tubi
¿Qué canales transmiten el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?
- FS1
- Telemundo
- Telemundo App
- FOX
- Peacock
- FOX One
- Universo
- Telexitos
- fuboTV
- Tubi
- Futbol de Primera Radio
¿Cómo están las posiciones del Grupo A del Mundial 2026?
Tabla de posiciones del Grupo A
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1- México
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2- Sudáfrica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3- Corea del Sur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4- Chequia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0