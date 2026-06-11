Siga la transmisión de México vs. Sudáfrica en vivo por el Mundial 2026. Consulte los horarios locales y canales autorizados para ver el partido de la selección mexicana desde estados clave como Texas, California y Florida. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Siga la transmisión de México vs. Sudáfrica en vivo por el Mundial 2026. Consulte los horarios locales y canales autorizados para ver el partido de la selección mexicana desde estados clave como Texas, California y Florida. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Vive toda la emoción de la Jornada 1 de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 con el encuentro entre la selección de México y Sudáfrica por el Grupo A que se disputará este jueves 11 de junio a partir de las 3 pm ET / 1 pm Tiempo del Centro. Si te encuentras en Estados Unidos, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los horarios, canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán los partidos en vivo, online y en directo en idioma español e inglés, para que no te pierdas ningún detalle y apoyes a la selección azteca en su debut mundialista desde Texas, California y/o Florida.

¿En qué canal ver el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026 en vivo desde Texas, California y Florida?

México vs. SudáfricaHorario de EE.UU.Canales TV en español e inglésStreaming en español e inglés
Texas2:00 p.m. CT (Tiempo del Centro/CDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One/FOX Sports App, FuboTV, Hulu+ Live TV y YouTube
California12:00 p.m. PT (Los Ángeles/PDT)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)Tubi y Peacock
Florida3:00 p.m. ET (zona horaria del este, EDT/EST, incluyendo Miami y Orlando)FOX y Telemundo/Universo (revistar listados locales)FOX One, Peacock y Tubi

¿Qué canales transmiten el partido México vs. Sudáfrica por el Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos?

  • FS1
  • Telemundo
  • Telemundo App
  • FOX
  • Peacock
  • FOX One
  • Universo
  • Telexitos
  • fuboTV
  • Tubi
  • Futbol de Primera Radio

¿Cómo están las posiciones del Grupo A del Mundial 2026?

Tabla de posiciones del Grupo A

EquiposPJGEPGFGCDGPuntos
1- México00000000
2- Sudáfrica00000000
3- Corea del Sur00000000
4- Chequia00000000
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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