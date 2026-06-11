La cuenta regresiva terminó y millones de aficionados en todo el mundo se preparan para vivir el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia inaugural promete ser uno de los espectáculos más esperados del año, con la participación estelar de Shakira, quien volverá a estar ligada al torneo más importante del fútbol tras ser confirmada por la FIFA como una de las artistas principales del evento.

Además del arranque oficial del Mundial, los fanáticos podrán disfrutar de un show musical que reunirá a reconocidas figuras internacionales antes del partido inaugural. Si quieres saber a qué hora comienza la ceremonia, dónde verla en vivo y qué canales transmitirán el evento en cada país, aquí encontrarás toda la información para no perderte ningún detalle.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿A qué hora será la inauguración del Mundial?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 se realizará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural del torneo y contará con la participación de Shakira y Burna Boy interpretando por primera vez la canción oficial del Mundial, “Dai Dai”.

País Hora de la inauguración México 11:30 a. m. Guatemala 12:30 p. m. Honduras 12:30 p. m. El Salvador 12:30 p. m. Nicaragua 12:30 p. m. Costa Rica 12:30 p. m. Panamá 1:30 p. m. Colombia 1:30 p. m. Ecuador 1:30 p. m. Perú 1:30 p. m. Venezuela 2:30 p. m. Bolivia 2:30 p. m. Paraguay 2:30 p. m. Chile 2:30 p. m. Argentina 3:30 p. m. Uruguay 3:30 p. m. Estados Unidos (ET) 2:30 p. m. Estados Unidos (PT) 11:30 a. m. España 8:30 p. m.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, quienes formarán parte del espectáculo inaugural en territorio mexicano.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural y el partido de apertura podrán verse a través de distintas señales de televisión abierta y plataformas de streaming según cada país.

País / Región Canal o plataforma México Canal 5, Azteca 7, TUDN Estados Unidos (español) Telemundo, Universo, Peacock Estados Unidos (inglés) FOX Sports Argentina DSports, DGO Uruguay DSports, DGO Chile Chilevisión, DSports Perú América TV, DSports Colombia Caracol TV, RCN, DSports Ecuador Teleamazonas, DSports Venezuela Televen, DSports Paraguay Telefuturo, DSports Bolivia Tigo Sports, DSports Costa Rica Teletica, TD Más Guatemala Tigo Sports Honduras Deportes TVC El Salvador Canal 4 Panamá RPC TV, TVMax Nicaragua Canal 10 España Movistar Plus+