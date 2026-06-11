El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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La cuenta regresiva terminó y millones de aficionados en todo el mundo se preparan para vivir el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ceremonia inaugural promete ser uno de los espectáculos más esperados del año, con la participación estelar de Shakira, quien volverá a estar ligada al torneo más importante del fútbol tras ser confirmada por la FIFA como una de las artistas principales del evento.

Además del arranque oficial del Mundial, los fanáticos podrán disfrutar de un show musical que reunirá a reconocidas figuras internacionales antes del partido inaugural. Si quieres saber a qué hora comienza la ceremonia, dónde verla en vivo y qué canales transmitirán el evento en cada país, aquí encontrarás toda la información para no perderte ningún detalle.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿A qué hora será la inauguración del Mundial?

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 se realizará el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

De acuerdo con la FIFA, el espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural del torneo y contará con la participación de Shakira y Burna Boy interpretando por primera vez la canción oficial del Mundial, “Dai Dai”.

PaísHora de la inauguración
México11:30 a. m.
Guatemala12:30 p. m.
Honduras12:30 p. m.
El Salvador12:30 p. m.
Nicaragua12:30 p. m.
Costa Rica12:30 p. m.
Panamá1:30 p. m.
Colombia1:30 p. m.
Ecuador1:30 p. m.
Perú1:30 p. m.
Venezuela2:30 p. m.
Bolivia2:30 p. m.
Paraguay2:30 p. m.
Chile2:30 p. m.
Argentina3:30 p. m.
Uruguay3:30 p. m.
Estados Unidos (ET)2:30 p. m.
Estados Unidos (PT)11:30 a. m.
España8:30 p. m.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, quienes formarán parte del espectáculo inaugural en territorio mexicano.

¿Qué canal transmite la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia inaugural y el partido de apertura podrán verse a través de distintas señales de televisión abierta y plataformas de streaming según cada país.

País / RegiónCanal o plataforma
MéxicoCanal 5, Azteca 7, TUDN
Estados Unidos (español)Telemundo, Universo, Peacock
Estados Unidos (inglés)FOX Sports
ArgentinaDSports, DGO
UruguayDSports, DGO
ChileChilevisión, DSports
PerúAmérica TV, DSports
ColombiaCaracol TV, RCN, DSports
EcuadorTeleamazonas, DSports
VenezuelaTeleven, DSports
ParaguayTelefuturo, DSports
BoliviaTigo Sports, DSports
Costa RicaTeletica, TD Más
GuatemalaTigo Sports
HondurasDeportes TVC
El SalvadorCanal 4
PanamáRPC TV, TVMax
NicaraguaCanal 10
EspañaMovistar Plus+
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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