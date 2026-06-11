Conoce los horarios y canales de TV que transmiten la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios y canales de TV que transmiten la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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La Copa Mundial de la FIFA 2026 hará historia al disputar por primera vez en tres países sede —Estados Unidos, México y Canadá— con un formato ampliado a 48 selecciones, 104 partidos oficiales y 16 ciudades anfitrionas distribuidas en Norteamérica, tal como ha confirmado la propia FIFA en su calendario oficial para el torneo. Antes del partido inaugural entre México vs. Sudáfrica, se realizará el show de apertura donde Shakira será la protagonista. ¿Quieres ver la inauguración por TV y streaming autorizados? Te comparto la lista de horarios por país, qué canales transmiten y dónde seguir la cobertura por apps móviles desde cualquier dispositivo.

El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿A qué hora inicia el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

A continuación, conoce la lista de horarios por país para ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am (horario CDMX) en el Estadio Azteca previo al partido México vs. Sudáfrica.

Región / PaísHora ceremonia*Hora partido inaugural**
México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras11:30 a. m. 1:00 p. m.
Panamá, Colombia, Perú, Ecuador12:30 p. m. 2:00 p. m.
Costa Este de EE. UU. (ET), Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana1:30 p. m. 3:00 p. m.
Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay2:30 p. m. 4:00 p. m.
España, Francia, Italia, Alemania7:30 p. m. 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite la inauguración de la Copa Mundial 2026?

Región / PaísTV abierta / cable principales para la inauguración*Plataformas de streaming y apps autorizadas**
MéxicoLas Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN (cable) ViX (TUDN), apps de TelevisaUnivision; DGO (si cuenta con DIRECTV en la zona), Disney+ con partidos seleccionados
Centroamérica (Gua, Sal, Nic, CR, Hon)Guatemala: Canal 3, 7, 11, 13; El Salvador: Canal 4; Nicaragua: Canal 10; Costa Rica: Teletica; Honduras: TVC Tigo Sports / apps heredadas (TDMAX, FOX+ según país), ViX y otras OTT locales según operador
PanamáTVN, Telemetro, RPC, TVMAX Medcom GO, Tigo Sports App, Tigo Sports+, TVN PASS, FOX (según operador)
ColombiaGol Caracol (Caracol TV), Canal RCN; Win Sports como señal de cable complementaria GolCaracol.com y apps de Caracol; RCN En Vivo / Deportes RCN; DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con una selección de encuentros
PerúAmérica Televisión (abierta) América TV GO (gratis con la señal abierta); DSPORTS y DGO con el total del torneo; Disney+ Premium con 30 partidos incluyendo inauguración
EcuadorTeleamazonas (abierta) DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con partidos seleccionados
ChileCanales abiertos definidos localmente (según derechos vigentes) + DSPORTS en TV paga DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con parte del calendario
BoliviaTigo, Unitel, Red Uno, ENTEL TV (TV y plataformas propias) Apps de Tigo y ENTEL TV; otras OTT deportivas con derechos regionales (DGO donde aplique)
VenezuelaTeleven (abierta) DSPORTS y DGO para cobertura completa; otras apps de operadores de cable locales
BrasilTV Globo, SBT, canales deportivos como sportv (cable) Globoplay, Cazé TV (YouTube/streaming), NSPORTS, GETV y plataformas asociadas a Globo/sportv
ArgentinaTV Pública y señales deportivas como TyC Sports; DSPORTS (cable/satélite) DGO (todos los partidos vía DSPORTS), TyC Sports Play; Disney+ (paquete ESPN)
UruguayCanal 5 (abierta) y DSPORTS en TV pagaDGO con todos los partidos; plataformas digitales de Canal 5 y operadores de cable
EspañaLa 1 (RTVE) y DAZN Mundial como señal especializada RTVE Play, DAZN Mundial en streaming
FranciaM6 (abierta) M6+ como plataforma OTT principal
ItaliaRAI 1 (abierta) RAIPlay y DAZN (paquete fútbol)
AlemaniaDas Erste, ZDF y canales FUSSBALL.TV 1, 2, 3 (cable/OTT) ARD Mediathek, plataformas FUSSBALL.TV y #dabeiTV para streaming
Estados Unidos (público hispano)Telemundo y Universo (abierta/cable) Peacock con los 104 partidos en español; apps de Telemundo y Universo
Estados Unidos (público inglés)FOX, FS1 u otra cadena nacional con derechos (cable/abierta según mercado) Apps oficiales de la cadena (FOX Sports, etc.) y plataformas de los operadores de TV paga
CanadáTSN (cable) y CTV como señal abierta principal OTT asociadas a TSN y CTV; apps de los operadores de cable y satélite
Panregional Latam (pago)DSPORTS por DIRECTV, con los 104 partidos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay DGO (DIRECTV GO) con todos los partidos del Mundial; Disney+ con paquete parcial de encuentros

En México, la inauguración del Mundial 2026 se emitirá en señal abierta a través de las principales cadenas generalistas, como Televisa y TV Azteca, con cobertura en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. En países de Latinoamérica, la opción pasa por la TV paga y el entorno digital, con señales como DSPORTS/DIRECTV y la plataforma DGO, que transmiten todos los partidos del Mundial.

En Argentina, la ceremonia y el primer partido se verán por la TV abierta y por canales deportivos de cable, como la TV Pública y señales especializadas tipo TyC Sports u otras que hayan adquirido los derechos. Finalmente, en Estados Unidos y Canadá, la inauguración y el partido inaugural se transmitirán en inglés por cadenas deportivas de gran alcance nacional, como FOX o FS1 (de acuerdo con el paquete de derechos). Para la audiencia hispanohablante, cadenas como Telemundo y Universo suelen liderar la transmisión en español, complementadas por plataformas digitales propias y servicios como ViX.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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