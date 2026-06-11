La Copa Mundial de la FIFA 2026 hará historia al disputar por primera vez en tres países sede —Estados Unidos, México y Canadá— con un formato ampliado a 48 selecciones, 104 partidos oficiales y 16 ciudades anfitrionas distribuidas en Norteamérica, tal como ha confirmado la propia FIFA en su calendario oficial para el torneo. Antes del partido inaugural entre México vs. Sudáfrica, se realizará el show de apertura donde Shakira será la protagonista. ¿Quieres ver la inauguración por TV y streaming autorizados? Te comparto la lista de horarios por país, qué canales transmiten y dónde seguir la cobertura por apps móviles desde cualquier dispositivo.

El show encabezado por Shakira será uno de los grandes atractivos antes de que ruede el balón en el partido inaugural del torneo. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)

¿A qué hora inicia el show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

A continuación, conoce la lista de horarios por país para ver la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, que se realizará el jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am (horario CDMX) en el Estadio Azteca previo al partido México vs. Sudáfrica .

Región / País Hora ceremonia* Hora partido inaugural** México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras 11:30 a. m. 1:00 p. m. Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 12:30 p. m. 2:00 p. m. Costa Este de EE. UU. (ET), Chile, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana 1:30 p. m. 3:00 p. m. Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay 2:30 p. m. 4:00 p. m. España, Francia, Italia, Alemania 7:30 p. m. 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite la inauguración de la Copa Mundial 2026?

Región / País TV abierta / cable principales para la inauguración* Plataformas de streaming y apps autorizadas** México Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, TUDN (cable) ViX (TUDN), apps de TelevisaUnivision; DGO (si cuenta con DIRECTV en la zona), Disney+ con partidos seleccionados Centroamérica (Gua, Sal, Nic, CR, Hon) Guatemala: Canal 3, 7, 11, 13; El Salvador: Canal 4; Nicaragua: Canal 10; Costa Rica: Teletica; Honduras: TVC Tigo Sports / apps heredadas (TDMAX, FOX+ según país), ViX y otras OTT locales según operador Panamá TVN, Telemetro, RPC, TVMAX Medcom GO, Tigo Sports App, Tigo Sports+, TVN PASS, FOX (según operador) Colombia Gol Caracol (Caracol TV), Canal RCN; Win Sports como señal de cable complementaria GolCaracol.com y apps de Caracol; RCN En Vivo / Deportes RCN; DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con una selección de encuentros Perú América Televisión (abierta) América TV GO (gratis con la señal abierta); DSPORTS y DGO con el total del torneo; Disney+ Premium con 30 partidos incluyendo inauguración Ecuador Teleamazonas (abierta) DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con partidos seleccionados Chile Canales abiertos definidos localmente (según derechos vigentes) + DSPORTS en TV paga DSPORTS y DGO con todos los partidos; Disney+ con parte del calendario Bolivia Tigo, Unitel, Red Uno, ENTEL TV (TV y plataformas propias) Apps de Tigo y ENTEL TV; otras OTT deportivas con derechos regionales (DGO donde aplique) Venezuela Televen (abierta) DSPORTS y DGO para cobertura completa; otras apps de operadores de cable locales Brasil TV Globo, SBT, canales deportivos como sportv (cable) Globoplay, Cazé TV (YouTube/streaming), NSPORTS, GETV y plataformas asociadas a Globo/sportv Argentina TV Pública y señales deportivas como TyC Sports; DSPORTS (cable/satélite) DGO (todos los partidos vía DSPORTS), TyC Sports Play; Disney+ (paquete ESPN) Uruguay Canal 5 (abierta) y DSPORTS en TV paga DGO con todos los partidos; plataformas digitales de Canal 5 y operadores de cable España La 1 (RTVE) y DAZN Mundial como señal especializada RTVE Play, DAZN Mundial en streaming Francia M6 (abierta) M6+ como plataforma OTT principal Italia RAI 1 (abierta) RAIPlay y DAZN (paquete fútbol) Alemania Das Erste, ZDF y canales FUSSBALL.TV 1, 2, 3 (cable/OTT) ARD Mediathek, plataformas FUSSBALL.TV y #dabeiTV para streaming Estados Unidos (público hispano) Telemundo y Universo (abierta/cable) Peacock con los 104 partidos en español; apps de Telemundo y Universo Estados Unidos (público inglés) FOX, FS1 u otra cadena nacional con derechos (cable/abierta según mercado) Apps oficiales de la cadena (FOX Sports, etc.) y plataformas de los operadores de TV paga Canadá TSN (cable) y CTV como señal abierta principal OTT asociadas a TSN y CTV; apps de los operadores de cable y satélite Panregional Latam (pago) DSPORTS por DIRECTV, con los 104 partidos en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay DGO (DIRECTV GO) con todos los partidos del Mundial; Disney+ con paquete parcial de encuentros

En México, la inauguración del Mundial 2026 se emitirá en señal abierta a través de las principales cadenas generalistas, como Televisa y TV Azteca, con cobertura en canales como Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. En países de Latinoamérica, la opción pasa por la TV paga y el entorno digital, con señales como DSPORTS/DIRECTV y la plataforma DGO, que transmiten todos los partidos del Mundial.

En Argentina, la ceremonia y el primer partido se verán por la TV abierta y por canales deportivos de cable, como la TV Pública y señales especializadas tipo TyC Sports u otras que hayan adquirido los derechos. Finalmente, en Estados Unidos y Canadá, la inauguración y el partido inaugural se transmitirán en inglés por cadenas deportivas de gran alcance nacional, como FOX o FS1 (de acuerdo con el paquete de derechos). Para la audiencia hispanohablante, cadenas como Telemundo y Universo suelen liderar la transmisión en español, complementadas por plataformas digitales propias y servicios como ViX.