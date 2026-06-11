La inauguración de la Copa Mundial 2026 se realizará este jueves 11 de junio, una hora antes del partido entre México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México . Serán millones de aficionados en Estados Unidos que seguirán toda la cobertura a través de Telemundo Deportes, la señal encargada de la transmisión oficial en español. Además de la televisión abierta, los espectadores tendrán múltiples alternativas para ver el partido mediante Peacock, App Telemundo, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. Si buscas qué canal transmite México vs. Sudáfrica EN VIVO y cómo verlo desde cualquier dispositivo, aquí encontrarás la guía completa.

¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, la inauguración al Mundial 2026?

Telemundo Deportes transmitirá el show del apertura de la Copa Mundial 2026 para toda la audiencia hispana de Estados Unidos mediante señal abierta, operadores de cable y plataformas satelitales.

La cobertura incluirá la previa, análisis, alineaciones, ceremonia inaugural y el estreno mundialista de la selección mexicana.

¿Qué canal es Telemundo en Estados Unidos?

Estos son algunos de los canales más consultados para ver la inauguración de la Copa Mundial 2026 este jueves 11 de junio, antes del partido entre México vs. Sudáfrica EN VIVO .

Ciudad Señal local Cable / Satélite Nueva York Canal 47 Spectrum 47 / Optimum 16 / DIRECTV 406 Miami Canal 51 Xfinity 13 / DIRECTV 406 Chicago Canal 44 y 5.3 Xfinity 4 / DIRECTV 406 Dallas Canal 39 Spectrum 10 / DIRECTV 406 Houston Canal 47 Xfinity 11 / DIRECTV 406 Orlando Canal 31 Spectrum 62 / Xfinity 21 Phoenix Canal 39 Cox 20 / DIRECTV 406 Los Ángeles Canal 52 DIRECTV 406 San Francisco Canal 48 Xfinity 18 / DIRECTV 406 Seattle Canal 7.4 Xfinity 326 / DIRECTV 406

Lista completa de canales nacionales de Telemundo

Operador Canal DIRECTV 406 y 407 Dish 835 Spectrum Varía según mercado Xfinity Varía según ciudad Cox Varía según ciudad Optimum Varía según mercado

¿Cómo ver el show de Shakira por Peacock TV?

Peacock será una de las principales alternativas para seguir el partido inaugural del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Roku

Fire TV

Apple TV

Chromecast

Android TV

Google TV

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Android

iPhone

iPad

Computadoras y navegadores web

App Telemundo EN VIVO

Los usuarios que cuenten con un proveedor de televisión compatible también podrán acceder a la App Telemundo para seguir la transmisión en vivo desde teléfonos móviles, tabletas y Smart TV.

La aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android y permite acceder a la programación en directo de la cadena.

¿Se puede ver la inauguración en Hulu + Live TV?

Sí. Hulu + Live TV incluye estaciones locales de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, permitiendo seguir la transmisión en vivo desde televisores conectados, computadoras y dispositivos móviles.

¿Se podrá ver el show de Shakira EN VIVO en YouTube TV?

YouTube TV ofrece acceso a canales locales de Telemundo en mercados seleccionados y se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por los aficionados que prefieren el streaming sin contrato tradicional de cable.

¿Se puede ver el show de Shakira en Fubo?

Fubo incluye Telemundo dentro de varios de sus paquetes de programación y representa una alternativa popular para los seguidores del fútbol internacional y de la Copa Mundial FIFA 2026.

SOBRE EL AUTOR Jairo Rúa Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.



