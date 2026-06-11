La esperada inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 acaparará la atención global este jueves 11 de junio desde el histórico Estadio Azteca, donde la estrella colombiana Shakira protagonizará el acto central interpretando el éxito oficial mundialista ‘Dai Dai’ junto a un repertorio de sus grandes clásicos. Para la extensa diáspora hispana radicada en Estados Unidos y los millones de aficionados en Sudamérica, especialmente los de nacionalidad colombiana, las señales oficiales de Caracol TV y Canal RCN transmitirán en vivo todas las incidencias del evento, exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial para el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El fastuoso espectáculo de apertura, cuya recaudación digital será destinada íntegramente a causas de educación infantil, reunirá a potencias musicales como J Balvin y Maná, garantizando un masivo volumen de sintonía multiplataforma. Esta primera ceremonia dictará el ritmo de un torneo histórico con sedes compartidas, preparando el escenario competitivo para los eventos de bienvenida consecutivos que se llevarán a cabo el viernes 12 de junio en Los Ángeles y Toronto, consolidando así la máxima fiesta deportiva del continente norteamericano.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- Estos son los horarios y los canales confirmados para ver la inauguración del Mundial 2026 para este jueves 11 de junio con la actuación de la cantante colombiana Shakira en el Estadio Azteca. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IA DE CHATGPT PARA DEPOR.COM

Hora del show de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 en Colombia

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se realizará en el Estadio Ciudad de México antes del partido México vs. Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. (hora local del evento).

La ceremonia de apertura tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del encuentro, es decir, alrededor de las 11:30 a. m. en el mencionado recinto deportivo. Tomando en cuenta ese rango de tiempo, se especula que el show artístico con Shakira y otros artistas musicales se transmitirá en Colombia alrededor entre las 12:00 y 12:30 p.m.

Canales para ver el show de Shakira y la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO desde Colombia

Señales como Caracol, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV han adquirido los derechos del Mundial 2026 para Colombia, por lo que la inauguración se podrá ver en cualquiera de estos canales.

En el caso de Caracol TV, los fanáticos podrán conectarse a la transmisión en vivo a través de la pantalla de Caracol Televisión y Gol Caracol, además de su plataforma digital (señal en vivo) para dispositivos móviles.

Además de Shakira, la FIFA confirmó la presencia de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Lugar y artistas confirmados de la inauguración del Mundial 2026

Shakira cantará en el concierto de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 junto al artista Burna Boy. El evento se llevará a cabo en el Estadio Azteca, hoy denominado Estadio Ciudad de México.

Además de los artistas previamente mencionados, entre las estrellas confirmadas para la ceremonia por FIFA figuran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

TL; DR del a qué hora canta Shakira y dónde ver la inauguración del Mundial 2026 desde Colombia

Shakira cantará en el show de inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca (renombrado Estadio Ciudad de México por la duración del torneo), en una ceremonia que inicia aproximadamente 90 minutos antes del partido México vs. Sudáfrica, y en Colombia se verá desde alrededor de las 12:00‑12:30 p. m. por los canales que tienen derechos de transmisión como Caracol TV, Gol Caracol, RCN Televisión, Win Sports y DirecTV.