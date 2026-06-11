El Mundial vuelve a casa y Shakira será una de sus grandes protagonistas. Este jueves 11 de junio, el Estadio Azteca abrirá oficialmente las puertas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una ceremonia inaugural que combinará fútbol, música y cultura ante millones de espectadores alrededor del planeta. Antes del debut de México frente a Sudáfrica, la estrella colombiana interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, en un espectáculo que también reunirá a artistas como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

La expectativa es enorme entre los aficionados mexicanos. Además de presenciar el inicio de la tercera Copa del Mundo organizada por México, millones de personas seguirán la actuación de Shakira en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.

La ceremonia podrá verse EN VIVO mediante Canal 5, Azteca 7 y TUDN, además de plataformas digitales que transmitirán cada instante del espectáculo desde el Estadio Azteca. Si quieres saber dónde ver GRATIS la inauguración del Mundial 2026 y el show de Shakira por televisión y streaming, aquí encontrarás la guía completa de horarios, canales y plataformas disponibles.

TL;DR de la inauguración del Mundial 2026

Evento : Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026

: Ceremonia inaugural Copa Mundial FIFA 2026 Fecha : Jueves 11 de junio de 2026

: Jueves 11 de junio de 2026 Estadio : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Hora México (Centro) : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. TV abierta : Canal 5 y Azteca 7

: Canal 5 y Azteca 7 TV de paga : TUDN

: TUDN Streaming : ViX Plus, Azteca Deportes y TUDN App

: ViX Plus, Azteca Deportes y TUDN App Artista principal : Shakira

: Shakira Canción oficial : Dai Dai

: Dai Dai Partido inaugural: México vs. Sudáfrica

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

Canal 5 será una de las principales alternativas para seguir GRATIS la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La señal de Televisa transmitirá el espectáculo previo al partido inaugural y toda la emoción que rodeará el regreso del Mundial al Estadio Azteca.

Canales de Canal 5 para ver el Mundial 2026

Operador Canal Dish 105 SD / 605 HD SKY 105 SD / 1105 HD Megacable 205 SD / 1205 HD Izzi 105 SD / 805 HD Total Play 5 SD / 105 HD

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TV Azteca también realizará una cobertura especial de la ceremonia inaugural y del esperado show musical encabezado por Shakira. La señal abierta permitirá seguir cada detalle del espectáculo desde cualquier rincón del país.

Canales de Azteca 7

Operador Canal Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

¿Dónde ver TUDN EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura ampliada del evento con análisis, reportajes especiales y toda la información relacionada con el inicio de la Copa del Mundo. La señal deportiva acompañará tanto la ceremonia como el debut de México frente a Sudáfrica.

Canales de TUDN

Operador Canal Total Play Canal 503 SKY Canales 547 y 1547 Izzi Canales 501 y 890

¿Cómo ver online la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México?

Además de la televisión tradicional, los aficionados podrán seguir la actuación de Shakira y el inicio del Mundial desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Plataformas de streaming disponibles

Plataforma Disponible ViX Plus Sí Azteca Deportes Sí TUDN App Sí

¿A qué hora empieza la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia inaugural comenzará a las 11:30 de la mañana (hora del centro de México), aproximadamente 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.

Horarios en las principales ciudades de México

Ciudad Hora Ciudad de México 11:30 a.m. Guadalajara 11:30 a.m. Monterrey 11:30 a.m. Puebla 11:30 a.m. Toluca 11:30 a.m. León 11:30 a.m. Querétaro 11:30 a.m. Mérida 12:30 p.m. Cancún 12:30 p.m. Tijuana 10:30 a.m.

¿A qué hora canta Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que Shakira será una de las figuras centrales del espectáculo inaugural junto a Burna Boy. Aunque la organización no ha revelado el minuto exacto de su presentación, la artista colombiana formará parte de los momentos principales de la ceremonia que abrirá oficialmente la Copa Mundial 2026.

Por ello, se recomienda a los aficionados sintonizar la transmisión desde el inicio del evento a las 11:30 a.m. para no perderse ninguna de las actuaciones programadas en el Estadio Azteca.

Shakira encabeza el espectáculo de apertura del Mundial 2026

La presencia de Shakira convierte a la ceremonia inaugural en uno de los eventos musicales más esperados del año. La cantante colombiana interpretará junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, en un escenario que será seguido por millones de espectadores alrededor del mundo.

La artista mantiene una relación especial con las Copas del Mundo y su regreso a un espectáculo mundialista genera enorme expectativa entre los aficionados mexicanos, quienes la verán compartir escenario con figuras como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Artistas confirmados para la inauguración

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Maná

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

Lila Downs

Tyla

El Estadio Azteca vuelve a hacer historia

La inauguración del Mundial 2026 convertirá nuevamente al Estadio Azteca en protagonista de una página histórica del fútbol internacional. Tras albergar las Copas del Mundo de 1970 y 1986, el recinto capitalino volverá a recibir el partido inaugural de un Mundial, consolidando su lugar como uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.

Para millones de aficionados mexicanos, la ceremonia representará mucho más que un espectáculo musical: será el comienzo de una nueva aventura mundialista con el Tri como anfitrión y con la mirada del planeta puesta sobre México.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026 en México

Detalle Información Evento Ceremonia inaugural Mundial FIFA 2026 Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora México 11:30 a.m. TV abierta Canal 5 y Azteca 7 TV de paga TUDN Streaming ViX Plus, Azteca Deportes y TUDN App Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México Partido inaugural México vs. Sudáfrica Artista principal Shakira Canción oficial Dai Dai

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la inauguración del Mundial 2026

¿Qué canal transmite GRATIS la inauguración del Mundial 2026 en México?

La ceremonia podrá verse sin costo mediante Canal 5 y Azteca 7 en señal abierta para todo el país.

¿Dónde ver a Shakira EN VIVO durante la inauguración?

La actuación de Shakira será transmitida por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Plus, Azteca Deportes y otras plataformas oficiales.

¿A qué hora empieza la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca?

La ceremonia comenzará a las 11:30 a.m. (hora del centro de México).

¿Shakira cantará la canción oficial del Mundial 2026?

Sí. La cantante colombiana interpretará junto a Burna Boy el tema oficial “Dai Dai” durante el espectáculo inaugural.

¿Qué partido se juega después de la ceremonia?

México enfrentará a Sudáfrica en el partido que abrirá oficialmente la Copa Mundial FIFA 2026.

Con Shakira como una de las grandes figuras del espectáculo, el Estadio Azteca preparado para volver a hacer historia y el Tri listo para iniciar su camino mundialista, la ceremonia inaugural promete convertirse en uno de los eventos televisivos más importantes del año. Canal 5, Azteca 7 y TUDN serán las principales ventanas para acompañar EN VIVO una jornada que marcará el comienzo de una nueva era para el fútbol mundial.