Desde el Congreso se propone un proyecto de ley que plantea que el BCRP custodie el oro legal para fortalecer las reservas internacionales. (Fuente: Andina)
El Congreso de la República, nuevamente, busca cambiar el marco legal del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta vez a través de un proyecto de ley que “fortalece las reservas internacionales mediante la custodia de oro legalmente extraído por empresas mineras".

