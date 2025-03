El Congreso de la República se ha embarcado en la intención de que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compre oro a la pequeña minería. Pese a que en un momento el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, no fue tajante y dijo que es una idea que tendría que discutirse, días después la cartera envió un comunicado dejando el tema más claro: “Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) no se ha planteado ninguna iniciativa para que dicha institución compre oro a pequeños mineros o mineros artesanales en vías de formalización”. ¿Qué dice el BCRP?

“El problema del oro ilegal es otro, no solamente quién lo compre. A uno no se le ocurre crear una agencia para que compre la plata, el zinc, cobre, papas. Hay un mercado que funciona y si hay una distorsión, se corrige la distorsión”, subrayó Julio Velarde, presidente del BCRP.

Velarde subrayó que casi ningún banco central compra oro y cuando lo han hecho es porque el Parlamento emitió alguna norma. “En general, los bancos centrales no compran oro a mineros”, insistió .

“Estados Unidos tienen como US$ 800 mil millones en oro, Alemania tiene como US$ 330 mil millones en oro. Pero, no compran una onza de oro hace 50 años. Más bien buscarían cómo deshacerse de ese oro, no les sirve de nada. El problema que si se deshacen, se derrumba el precio (...)”, agregó.

¿Se pudo haber ganado comprando oro?

Uno de los argumentos de quienes respaldan la compra de oro es “lo que se pudo haber ganado” tomando en cuenta los altos precios del metal. Sin embargo, Velarde lo aclara rápidamente.

“La gente dice que se pudiera haber ganado con oro. Pero, ¿quién puede saber el precio? Es altamente volátil. Pudimos haber ganado con cualquier otro activo. ¿Por qué no compramos acciones de Nvidia? No tiene sentido. Lo más importante, que lo entiende casi cualquier persona, si alguien estuviese convencido que el precio del oro sube 30%, no lo compra después, lo compra ahora”, detalló en conferencia.