Uno de los principales sindicatos de Codelco se comprometió a combatir cualquier intento de recuperar las bonificaciones, mientras continúan extendiéndose las repercusiones de la sobreestimación de la producción de cobre en la minera estatal chilena.

El Sindicato Chuquicamata, que representa a unos 1,300 trabajadores, está dispuesto a organizar protestas “si alguien se atreve” a exigir la devolución de las bonificaciones vinculadas a las metas de producción del año pasado, dijo el lunes el presidente del sindicato, Hernán Guerrero, en una entrevista.

El dirigente sindical habló después de que Codelco detectara que la producción había sido sobrevalorada en aproximadamente un 2% el año pasado, lo que intensificó el escrutinio sobre un escándalo que pone en duda las afirmaciones de la empresa respecto a una recuperación del sector minero.

La sobrevaloración derivó en un pago adicional de US$ 14 millones en bonificaciones a más de 6,000 trabajadores, ejecutivos y profesionales.

La controversia surge en momentos en que el economista Bernardo Fontaine, crítico desde hace tiempo de la gobernanza y la eficiencia de Codelco, reemplaza a Máximo Pacheco como presidente. El lunes, Pacheco renunció al directorio de Novandino, la empresa conjunta de litio entre SQM y Codelco, en medio de la presión del nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast.

“Se inicia una nueva etapa que debe estar marcada por la excelencia en la gestión, la seguridad de los trabajadores, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos”, afirmó el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en una publicación en X el lunes, en respuesta a la salida de Pacheco de Novandino.

Aunque Codelco afirmó que el asunto no requerirá cambios en sus estados financieros, la empresa planea revisar las cifras de producción. Una reducción del 2% dejaría la producción en su nivel más bajo desde 1997. Guerrero señaló que no ha recibido ninguna notificación formal solicitando la devolución de las bonificaciones y que está pidiendo una reunión con Fontaine.

La controversia aumenta la presión sobre la minera estatal, altamente endeudada, tras años de problemas operativos y retrasos en proyectos que la obligaron repetidamente a rebajar sus previsiones de producción, situación que ha contribuido a sostener los precios mundiales del cobre.

La consejera Tamara Agnic, quien preside el comité de auditoría, remuneraciones y ética de Codelco, calificó el episodio como “muy grave” desde el punto de vista del gobierno corporativo, en declaraciones realizadas el lunes a Radio T13.

Sin embargo, defendió la labor de supervisión del directorio, afirmando que los consejeros cuestionaron reiteradamente a la administración y recibieron explicaciones que parecían razonables en ese momento.