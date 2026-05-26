Bolivia padece una aguda crisis sociopolítica debido a los bloqueos en diversas regiones para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz; y ante esta situación, el Gobierno peruano reconoció que se logró repatriar a unos 400 ciudadanos varados en la nación altiplánica.

Según el canciller Carlos Pareja, se realizaron cuatro vuelos hacia Juliaca para que los peruanos retornen. Entre ellos, había adultos y adolescentes.

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“Hemos mandado un vuelo con ayuda de 4 toneladas de alimentos porque los ingresos a La Paz están semibloqueados. En ese vuelo se trajo también a peruanos y se llevó a bolivianos que no podían regresar (a su país)”, dijo el funcionario a la prensa tras el XVI Encuentro Internacional de Minería.

Repatriación de peruanos en Bolivia, país que padece una crisis sociopolítica por rechazo al gobierno de Rodrigo Paz. Foto: Andina

Pareja no descartó que se realicen más vuelos humanitarios de cara a las elecciones del 7 de junio a fin de traer a compatriotas desde Bolivia; aunque aseguró tener la esperanza de que para esa fecha “todo estará normalizado”.

Asimismo, el canciller hizo un llamado a la calma para los familiares de los peruanos residentes en Congo —país afectado por el brote de ébola—, e indicó que no residen en ciudades y se encuentran “en un espacio totalmente protegido”.