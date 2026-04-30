El canciller Carlos Pareja afirmó que la polémica por las declaraciones del presidente de la República, José María Balcázar, sobre el orígen de la segunda guerra mundial “está totalmente superada”.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el mandatario lamentó la interpretación errónea de sus palabras, condenó el genocidio nazi y expresó solidaridad con las víctimas judías.

Indicó que tras coordinaciones con el embajador israelí y la comunidad judía local, las relaciones diplomáticas con Israel permanecen intactas.

“Creo que este tema está totalmente superado. He hablado con el embajador de Israel, he hablado con el director de la comunidad judía y ellos dan por superado con este comunicado de Palacio y con mi llamada”, refirió a la prensa.

Horas antes el Gobierno peruano salió a aclarar las declaraciones del presidente José María Balcázar, luego de las críticas generadas por sus comentarios sobre el papel de la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, formulados durante el 138° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima.

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A través de un comunicado difundido este 29 de abril, el Despacho Presidencial señaló que las expresiones del mandatario hacían referencia al libro “Los enemigos del Comercio”, del autor Antonio Escohotado, y respondían a la interpretación del escritor sobre el desarrollo económico y comercial en Europa.

No obstante, el Ejecutivo reconoció que dichas declaraciones “generaron una percepción equívoca sobre el pueblo judío” en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo que desató cuestionamientos tanto a nivel diplomático como de organizaciones locales.

En esa línea, el Gobierno subrayó que la posición del Estado peruano se ha mantenido firme a lo largo del tiempo: el conflicto bélico fue consecuencia del fanatismo nazi, responsable además del genocidio contra el pueblo judío. Asimismo, recordó que esta postura histórica llevó al Perú a respaldar la creación del Estado de Israel.

El presidente Balcázar, de acuerdo con el comunicado, expresó su “más enérgico rechazo” al Holocausto, reiteró su condena al antisemitismo y a cualquier forma de discriminación, y manifestó su solidaridad con las víctimas de dicho genocidio.

Ministro de RR.EE. indicó que tras coordinaciones con el embajador israelí y la comunidad judía local, las relaciones diplomáticas con Israel permanecen intactas. Foto: Presidencia del Perú

Rechazo internacional y de la comunidad judía

Las embajadas de Israel y de Alemania en Perú rechazaron las recientes declaraciones del presidente José Balcazar quien dijo que los judíos controlaban el comercio y el sistema bancario alemán y que, por ello, empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial.

Las embajadas calificaron estas afirmaciones como absurdas, históricamente insostenibles y ofensivas, debido a que distorsionan la historia y vulneran la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por el régimen nazi.

Recordaron que fueron Adolf Hitler y los nazis quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939, impulsados ​​por una ideología racista y antisemita.

En la misma línea, la Asociación Judía del Perú expresó su rechazo a las declaraciones presidenciales, señalando que reproducen teorías antisemitas que responsabilizan a las víctimas del propio genocidio. La organización también solicitó una disculpa pública por parte del mandatario.