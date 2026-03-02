El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que continúa desplegando acciones consulares en Medio Oriente y confirmó la evacuación exitosa de una familia de diez peruanos que se encontraba varada en Jerusalén , en medio de la escalada de tensiones en la región.

Según detalló la Cancillería, el grupo logró cruzar el paso fronterizo de Allenby hacia Jordania con el apoyo de las misiones diplomáticas del Perú en Israel y Egipto . La Embajada del Perú en Israel brindó asistencia directa durante el traslado hacia la frontera, mientras que la gestión posterior estuvo a cargo de la Embajada del Perú en Egipto —con jurisdicción en Jordania— y contó con la supervisión del candidato a cónsul honorario del Perú en Ammán.

Tras su ingreso a Jordania, la familia se trasladó a la ciudad de Ammán y actualmente se coordinan las facilidades necesarias para su retorno al Perú desde Madrid, España, informó el ministerio.

En paralelo, la Cancillería mantiene contacto permanente con un segundo grupo de más de 20 peruanos que aún permanecen en la zona de conflicto, a fin de brindarles la asistencia necesaria para una eventual evacuación, dependiendo de las condiciones de seguridad.

Como parte de las gestiones internacionales, el Perú solicitó la activación de la Red de Apoyo Consular de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, mecanismo que actualmente es coordinado por Chile y que permite articular una respuesta conjunta entre los países sudamericanos para optimizar los esfuerzos de evacuación y asistencia a sus ciudadanos.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que mantiene coordinación con las cancillerías de Türkiye y de Azerbaiyán para facilitar, de ser necesario, la evacuación de peruanos residentes en Teherán a través de los pasos fronterizos que ambos países comparten con Irán.

“Se exhorta a los connacionales que residen o se encuentren temporalmente en Medio Oriente y el Golfo Arábigo a extremar las medidas de precaución siguiendo estrictamente las indicaciones de las autoridades locales, evitando desplazarse sin conocimiento de dichas autoridades y manteniéndose informados sobre la evolución de la situación de seguridad solo mediante los canales oficiales”, finaliza la Cancillería.

Comunicado de Cancillería. Foto: X.

Los connacionales que requieran de asistencia u orientación pueden comunicarse con nuestras misiones consulares en los países en conflicto a través de:

Arabia Saudita

Sección Consular de la Embajada del Perú en Arabia Saudita (con concurrencia en Omán y Bahréin)

Teléfono de emergencia: +96 5 0246 5198

Correo electrónico: consulte ruta.ksa@gmail.com

Catar

Sección Consular de la Embajada del Perú en Catar

Teléfono de emergencia: 00 974 50 918673

Correo electrónico: consuladoperudoha@gmail.com

Emiratos Árabes Unidos

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos

Teléfono de emergencia: +971 54 212 0801

Correo electrónico: official@embassyperu.ae

Consulado General del Perú en Dubái

Teléfono de emergencia: +971 506974007

Correo electrónico: consulgeneral@peru.ae

Egipto

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto (con concurrencia en Jordania y Siria)

Teléfono de emergencia: (00 20) 122 733 0530

Correo electrónico:

consulperu-elcairo@rree.gob.pe

Israel

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel

Teléfono de emergencia: 00 972 52 7050868

Correo electrónico: consulperu-telaviv@rree.gob.pe

Kuwait

Sección Consular de la Embajada del Perú en Kuwait

Teléfono de emergencia: +96560343307

Correo electrónico: peruconsul.kw@gmail.com

Türkiye

Sección Consular de la Embajada del Perú en Türkiye (con concurrencia en Georgia, República Islámica de Irán y República de Azerbaiyán)

Teléfono de emergencia: 00 90 533 041 08 85

Correo electrónico: consulado@embassyofperu.org.tr / peruvize@gmail.com